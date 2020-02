Le PDG de Disney, Robert Iger, sur Streaming Wars, ESPN’s Reset, Jimmy Kimmel’s First Year et 15 Years of Leadership Lessons

Photo de Jeff Kravitz / FilmMagic

Bill Imons est accompagné de Robert Iger pour discuter de son livre, «Le trajet d’une vie: leçons tirées de 15 ans en tant que PDG de la Walt Disney Company»

Bill Simmons est accompagné du PDG de Disney, Robert Iger, pour discuter de son livre The Ride of a Lifetime: Lessons Learned From 15 Years as CEO of the Walt Disney Company, sa carrière, ses leçons de leadership, l’essor du streaming, le lancement de Disney +, la croissance de ESPN, matchs NBA inoubliables, le début de Jimmy Kimmel Live !, et plus encore.

Souscrire: Podcasts Apple / Art19 / Stitcher / RSS