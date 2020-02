Le pêcheur attrape une créature marine bizarre, heureusement ne la touche pas

Alors qu’elle pêchait sur la jetée avec sa mère, Alyssa Ramirez pensait qu’un morceau d’algue s’était emmêlé avec son appât lorsqu’elle l’avait enroulé, jusqu’à ce qu’elle le voie se tortiller. Elle avait attrapé une étrange créature marine, une que vous pourriez qualifier de dangereuse pour votre santé.

“Ma maman et moi nous sommes regardés comme” Qu’est-ce que c’est? “”, A déclaré Ramirez à USA Today / For The Win Outdoors. “J’ai ri parce que ce n’était certainement pas un poisson.”

Ramirez a fait la capture étrange samedi d’une jetée à Port Isabel, au Texas, et plus tard, curieux de savoir de quoi il s’agissait, a envoyé une vidéo à Texas Parks and Wildlife et a demandé aux responsables de l’identifier, ce qu’ils ont fait mercredi.

Heureusement, Ramirez n’avait pas touché la créature marine.

En fin de compte, c’était un ver de feu barbu, qui peut injecter une puissante neurotoxine à partir de ses poils minuscules sur ses flancs, ce qui peut entraîner une blessure qui a l’impression d’être en feu, et la douleur peut durer des heures.

“Heureusement, je n’ai pas eu à le toucher, car il a lâché mon appât”, a déclaré Ramirez. «Par la façon dont il bougeait et les couleurs rouges qu’il avait, je savais ne pas le toucher. Je l’ai placé sur le rail de la jetée, j’ai pris des vidéos et des photos de celui-ci… Il a tremblé pendant quelques minutes puis il est tombé dans l’eau tout seul. »

Du règne animal, le mot aposématisme me vient à l’esprit. C’est la publicité faite par un animal aux prédateurs selon laquelle cela ne vaut pas la peine d’être mangé, que cela pourrait avoir un mauvais goût ou, dans ce cas, des couleurs toxiques et vives sont un indicateur.

La science et la mer ont décrit un ver de feu barbu:

Elle ne dépasse généralement pas quelques centimètres, mais une seule touche peut être un gros problème …

Le ver de feu barbu se trouve dans des eaux chaudes et peu profondes dans et autour de l’océan Atlantique, y compris le golfe du Mexique. Cela ressemble un peu à une chenille floue. Son corps peut être vert, orange ou d’autres couleurs vives, et de petites touffes de poils blancs tapissent ses côtés, créant une apparence “floue”.

Celui-ci mesurait «un bon 3 pouces de long», a déclaré Ramirez, et il a apparemment aimé le calmar. C’est ce qu’ils utilisaient comme appâts.

Heureusement, cette étrange créature marine n’était pas la seule chose qu’ils avaient attrapée ce jour-là. Ils débarquent également quelques poissons de merlan (pas aussi excitants).

Photos gracieuseté d’Alyssa Ramirez.

