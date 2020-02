Le pêcheur capture un thon record, comme prévu, puis le donne

Après avoir prédit qu’il allait attraper un thon rouge record de l’État et avoir demandé à plusieurs autres de le rejoindre, Jake Hiles a finalement trouvé quelqu’un pour l’accompagner à la pêche au large de la côte de Virginie, et est sorti et a attrapé le record, débarquant un 708 livres.

Puis il a donné son poisson d’une vie.

Hiles, qui exploite Matador Sport Fishing Charters à Virginia Beach, a pris une journée de congé samedi dernier et est allé pêcher avec un ami, Jeff Landis, dans un endroit connu sous le nom de «trou de thon» à environ 80 milles au large.

“J’ai passé environ une semaine à contacter les gens, leur disant que nous allions attraper le record et que personne ne pourrait y aller”, a déclaré Hiles à USA Today / For The Win Outdoors.

Jusqu’à ce que Landis se manifeste.

Puis Hiles a confirmé sa prédiction, attrapant un géant thon rouge qui a battu le record précédent de plus de 100 livres.

Field et Stream l’appelaient l’équivalent de la pêche de Babe Ruth debout devant l’assiette et pointant sa batte vers la clôture, puis frappant un home run, ajoutant que Hiles avait envoyé un texto à un ami: «Je vais aller attraper le nouveau record de l’état de Virginie ce week-end . “

Hiles a battu le record établi par son ami Chase Robinson en avril 2015. Il s’agissait d’un 606 livres et Hiles était sur le bateau ce jour-là.

“J’ai toujours pensé depuis le décès de Chase qu’il serait approprié que l’un de ses amis batte son record”, a déclaré Hiles au Virginia-Pilot, soulignant que son ami est décédé peu de temps après la capture.

Hiles a déclaré à For The Win Outdoors qu’il s’agissait du plus gros thon qu’il avait pêché à des fins récréatives, ajoutant qu’il avait été “vérifié par l’État et en attente”.

Le thon, qui a mis une heure à rentrer, mesurait 9 1/2 pieds avec une circonférence de près de 6 1/2 pieds, selon Field et Stream. Il y avait beaucoup de viande précieuse. Hiles a donc posté une invitation à ceux qui le suivent sur Facebook de descendre au Virginia Beach Fishing Center pour prendre un morceau de thon. Et ils l’ont fait, faisant la queue avec des glacières à remplir.

“J’avais 708 livres de thon qu’il vaut mieux manger frais et je ne peux pas tout manger moi-même”, a déclaré Hiles à Fish and Stream. “C’est agréable de pouvoir partager cela avec la communauté.”

Hiles a déclaré à For The Win: «J’ai probablement donné du poisson à 300 personnes ou plus.» Il a dit qu’aucune once de poisson n’était gaspillée. Il a gardé moins de deux livres pour lui.

«Aucune somme d’argent, ni charte, ni publicité ne vaut pour moi la valeur sentimentale de ce disque», a écrit Hiles sur Facebook. «Le record de Chase était très important pour moi. Je sais que des records sont battus, mais je voulais honorer Chase en battant son record. C’est ce que j’ai fait et aucune critique ou jalousie ne peut me l’enlever…

«Établir ce record était un de mes objectifs personnels. J’ai atteint mon objectif. Mais j’ai reçu des critiques. »

Les critiques ont apparemment remis en question sa garde du poisson, ont affirmé qu’il avait été pêché dans les eaux de la Caroline du Nord et ont affirmé que le thon rouge était en danger. Hiles a réfuté tout cela, affirmant qu’il avait le droit légal de garder le poisson, que le thon rouge n’était pas en danger et qu’il avait été capturé selon les règles du Virginia Saltwater Fishing Tournament (le gardien de l’état de l’État) dans les eaux fédérales au large des côtes de Caroline du Nord.

Hiles a également souligné le boom financier de l’industrie de la pêche locale, le record générant de la publicité pour la pêcherie de thon rouge de toute la région, et c’est clairement le cas.

Pour mémoire, Hiles a gardé la queue et la fera monter.

Photos gracieuseté de Jake Hiles et Buzz Hayes du Confluence Group.

