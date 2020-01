Le pêcheur fait mouche le requin mako

Keith Poe passe une grande partie de son temps au large, essayant d’attirer de gros requins assez près pour appâter et étiqueter pour la recherche.

Que fait le pêcheur du sud de la Californie avec les petits requins attirés par sa technique de chumming?

Les images qui l’accompagnent montrent Poe saisissant doucement un requin mako en nage libre par sa nageoire dorsale et lui caressant le dos avec autant de désinvolture que l’on pourrait caresser le dos d’un chien ou d’un chat.

«Allez, ma fille. Venez ici », dit Poe, tendant la main vers le requin de 6 pieds. “Nous allons te trouver des animaux. Allez allez. Ouais, procurez-vous des animaux. “

CONNEXES: Du thon «super vache» rare capturé au large de Cabo San Lucas

C’est un moment incontournable à ne pas essayer à la maison, déconseillé à quiconque sans grande expérience de travail avec les requins.

Poe, qui étiquette les prédateurs du sommet pour le Marine Conservation Science Institute, a capturé environ 5 000 requins et comprend leur comportement ainsi que n’importe qui d’autre.

Il a dit à For The Win Outdoors qu’il jouait dans le canal de San Pedro au large de Los Angeles lorsque le petit requin mako est apparu.

“Elle traînait”, a-t-il dit. «Je la nourrissais à la main et la caressais pendant plusieurs heures en attendant qu’un requin adulte apparaisse. Je ne les ai jamais sauf si ce sont des femelles matures de 9 pieds et plus. “

Il a dit que le requin n’a jamais été agressif et qu’il a partagé la vidéo parce que les requins mako «sont toujours considérés comme des animaux vicieux, et ce n’est tout simplement pas vrai.

«Ils arrivent au bateau tous excités prêts à tuer quelque chose parce que c’est nécessaire de manger habituellement. Mais après un moment, ils se calment et vous apprenez à connaître leur véritable personnalité. »

L’un des plus grands requins mako que Poe a étiquetés s’appelle Cendrillon. Ses mouvements peuvent être suivis via l’application Expedition White Shark de MCSI.

“Quand j’ai marqué Cendrillon, un mako de 11 pieds et 4 pouces, j’ai passé beaucoup de temps avec elle, la nourrissant avant de la rattraper”, a déclaré Poe. «Cela fait partie d’un effort pour réduire le choc de capture. En conséquence, après que je l’ai attrapée et que je l’ai taguée et libérée, elle est restée au bateau pendant une heure et demie à manger de ma main. »

Poe, qui a récemment eu un grand requin blanc de 18 à 20 pieds “traîne avec moi pendant cinq heures”, dit qu’il envoie généralement les requins qu’il étiquette avec un coup affectueux de la tête ou du dos.

Appelez ça un avantage.

–Les images montrant Keith Poe travaillant avec des requins sont une gracieuseté de Keith Poe

.