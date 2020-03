Le penalty de Dele Alli en deuxième mi-temps annule le premier match de Chris Wood alors que Tottenham perd plus de points à Burnley

La mauvaise forme de Tottenham a continué alors qu’ils travaillaient pour un match nul 1-1 avec Burnley à Turf Moor.

En l’absence des attaquants blessés Harry Kane et Son Heung-min, Dele Alli a pris la relève des tirs au but et a inscrit son 50e but en Premier League cinq minutes après la mi-temps avec une finition cool à 12 yards.

Alli a marqué sur place mais ce n’était pas suffisant pour gagner une victoire des Spurs

À ce moment-là, c’était un niveleur à peine mérité pour les Spurs, qui avaient été dominés en première mi-temps et avaient pris du retard à la 13e minute lorsque Chris Wood a marqué son retour de blessure en poussant Hugo Lloris.

Le gardien de Tottenham était peut-être coupable du premier match, mais a ensuite produit un arrêt à bout portant sensationnel pour refuser le remplaçant de Burnley, Matej Vydra, qui avait été déjoué par le superbe tacle tardif d’Eric Dier.

Dier, comme prévu, a commencé malgré la fureur qui l’a vu monter dans les tribunes pour affronter un fan au lendemain des Spurs sortant de la FA Cup à Norwich mercredi soir, et, comme cela s’est avéré, a eu un impact critique.

Le manager Jose Mourinho a mélangé son peloton et a effectué cinq changements en milieu de semaine alors qu’il cherchait à éviter une autre défaite qui aurait aggravé la morosité autour des Londoniens du nord.

Wood a ouvert le score pour Burnley

L’introduction à la mi-temps de Giovani Lo Celso à la mi-temps a été un tournant pour les Spurs après avoir été deuxième meilleur dans les 45 premières minutes, mais l’échec de la victoire dans le nord-ouest signifie qu’ils pourraient tomber à sept points du sommet. quatre si Chelsea a battu Everton dimanche.

Après que leurs malheurs de première ligne ont été mis à nu lorsque Steven Bergwijn a fluffé son tir avant que la roue arrière intelligente d’Alli ne roule juste derrière Erik Lamela, commençant pour la première fois depuis le 22 janvier, Burnley a commencé à dominer.

Wood s’est effondré depuis le bord de la zone après que les Spurs aient à moitié effacé leurs lignes d’un centre de Dwight McNeil. Oliver Skipp a ensuite dû dégager la ligne lorsque James Tarkowski est revenu sur le but d’un corner d’Ashley Westwood.

Mais l’incapacité de Tottenham à faire face suffisamment à une autre livraison de McNeil dans la région est revenue les hanter. La volée de 20 verges de Jay Rodriguez a été parée directement sur le chemin de Wood, qui a repoussé le rebond.

S’il y avait un blâme attaché à Lloris pour l’ouvreur, il a fait de légères réparations en sautant sur sa gauche pour empêcher le coup franc de 25 mètres de McNeil alors que la circulation à sens unique se poursuivait.

Tottenham a eu son premier tir sur la cible pendant la demi-heure lorsque Lamela a tiré droit sur Nick Pope mais Burnley a terminé la mi-temps sur le dessus, et Wood aurait dû faire mieux à bout portant, mais il s’est embrouillé avant de diriger large.

Les visiteurs avaient manqué de cohésion et d’idées pour aller de l’avant, ce qui a incité Mourinho à présenter Lo Celso et Lucas Moura au début de la seconde moitié, le premier ayant un impact immédiat.

Les hommes de Mournho ont perdu plus de points dans la course au top quatre

Lo Celso a empoché le Rodriguez au ralenti avant de prendre le départ de Lamela, qui a habilement dépassé Ben Mee avant de tomber par-dessus la jambe arrière du capitaine de Burnley dans la zone. Alli a ensuite envoyé Pope dans le mauvais sens à cause de la pénalité résultante.

Burnley a estimé qu’ils auraient dû avoir leur propre coup de pied quand Davinson Sanchez a semblé s’emparer de Wood par derrière, mais l’arbitre Jon Moss n’était pas intéressé et l’arbitre assistant vidéo n’a pas interféré.

Lo Celso tirait les ficelles pour Tottenham, qui était presque pris sur le comptoir, mais le dernier défi de glissement de Dier a nié le remplaçant Vydra au moment où il était sur le point d’appuyer sur la gâchette.

Vydra s’est vu offrir une autre opportunité dans les phases finales, mais son tour et son tir après que l’effort initial de McNeil eut ricoché sur Japhet Tanganga a été instinctivement tenu à l’écart par Lloris alors que le butin était partagé.

