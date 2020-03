Le père de Haaland ouvre les portes de la Liga à l’attaquant norvégien

Alf-Inge Haaland, père et représentant de l’attaquant norvégien, a accordé une interview au journal AS et ses déclarations sont sûrement très bien accueillies par plus d’un joueur du Real Madrid.

Erling Haaland est l’un des grands attaquants du moment. En septembre dernier, il a fait ses débuts en Ligue des champions en réussissant un triplé avec seulement 19 ans. Depuis ce temps, il n’a cessé de grandir en fonction des objectifs et en peu de temps, il a réussi à faire remarquer les plus grands d’Europe.

Sur le marché d’hiver, il a fait le saut en Bundesliga avec le Borussia Dortmund et avec l’équipe allemande a marqué 12 buts en neuf matchs. Cet attaquant porte l’objectif par drapeau et c’est quelque chose qui ne passe pas inaperçu dans les bureaux de Santiago Bernabéu.

Le Real Madrid a des difficultés avec l’objectif cette saison et son intention est de se lancer sur le marché à la recherche d’un attaquant. Le nom de Haaland est à l’agenda des blancs et le père du footballeur, Alf-Inge Haaland, ne ferme pas la porte pour que son fils finisse par jouer en Liga: “Nous étions liés à plus de 100 équipes, mais il est vrai que la Ligue espagnole est très bonne pour mon fils, avec de grandes équipes. On ne sait jamais s’il jouera en Espagne. Quoi qu’il arrive, cela arrivera “, a-t-il déclaré dans un discours au journal AS.

Cependant, le père du joueur s’est dit très heureux à Dortmund et tout semble indiquer que nous devrons attendre pour voir l’attaquant jouer dans un club espagnol: “Je suis très heureux pour lui et pour le Borussia Dortmund, bien que pour moi le plus important c’est qu’il continue de croître comme il l’a été jusqu’à présent.C’était toujours un meilleur buteur, mais cela donne aussi beaucoup d’aide.Bien sûr, je suis fier.Le Dortmund nous a dit qu’il avait besoin de quelqu’un comme lui et que l’objectif est le maximum possible.C’est une équipe qui se bat pour le Bundesliga et qui se développe dans les compétitions européennes. C’est parfait pour continuer l’entraînement “, a-t-il déclaré.

La saison de Haaland est spectaculaire, à ses 12 buts avec le Borussia Dortmund, il faut ajouter ceux qu’il a marqués dans la première moitié de la saison avec Red Bull Salzburg. Au total, l’attaquant norvégien a marqué 40 buts en 31 matchs avec ses clubs toutes compétitions confondues et est pleinement impliqué dans la lutte pour le Golden Boot.

