Le père de Kevin De Bruyne dit que la star belge "aime Man City" et "veut continuer à gagner jusqu'à la fin de sa carrière"

Le père de Kevin De Bruyne a révélé à talkSPORT son fils "LOVES Manchester City" et a une ambition brûlante de continuer à gagner jusqu'à la fin de sa carrière.

De Bruyne Jr est sans doute le meilleur joueur de la Premier League mais, bien que votre opinion à ce sujet puisse différer, il ne fait aucun doute qu'il est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde.

Le Belge de 28 ans est tout simplement injouable ce jour-là et a illuminé le terrain des champions de Premier League lors de leurs deux derniers matchs.

Il a marqué deux buts et a réclamé une passe décisive lors de la victoire 3-0 contre Arsenal, alors qu'il dirigeait le spectacle et a aidé un autre but lors de la victoire 3-1 de samedi contre Leicester City.

Kevin De Bruyne n'a pas été jouable pour Manchester City lors de ses deux derniers matchs

Cela n'a pas été une campagne sans faille pour City, cependant.

Avec les meneurs de Liverpool avec 11 points d'avance sur le tableau, il semble que City – qui a déjà perdu quatre matchs, le même nombre qu'ils ont subi tout au long du mandat – ait raté sa chance de remporter trois victoires consécutives.

Et le récent succès de City n'a pas empêché leurs principales stars d'être liées à des déménagements, avec Raheem Sterling pressenti pour un grand déménagement en Espagne et au Real Madrid et Barcelone liés à un intérêt pour De Bruyne dans le passé.

Il y a même eu des rumeurs de transfert sauvages reliant le Belge à Liverpool, après avoir été photographié en train de discuter avec Jurgen Klopp après la victoire 3-1 des Reds sur City en novembre.

Mais Herwig De Bruyne a laissé entendre que son fils n'avait pas l'intention de quitter le stade Etihad dans un avenir proche.

«Il adore ça», a-t-il déclaré à l'animateur de talkSPORT Jim White.

«Tout, où il vit, le club, la ville – il aime Manchester City.

De Bruyne a été sensationnel pour Manchester City jusqu'à présent cette saison

«C'est incroyable que votre fils puisse réaliser son rêve dès son plus jeune âge et qu'il puisse le réaliser, surtout en Angleterre et dans une compétition qu'il aime.

«En dehors du terrain, il est toujours le plus calme à l'arrière du groupe, mais Kevin sur le terrain est à l'avant du groupe et tout tourne autour du football.

"Nous avons toujours su qu'il jouerait professionnellement, mais nous n'étions jamais sûrs qu'il allait si haut."

La victoire sur ses rivaux Leicester a gardé les rêves de Man City de défendre leur titre, et s'ils ont une chance de réduire l'avance de Liverpool à 11 points, De Bruyne est sûr d'avoir un grand mot à dire.

Bien sûr, la Premier League n'est pas le seul trophée sur le radar pour City cette saison et pas le seul qu'elle tentera de défendre, non plus, avec les détenteurs de la FA Cup et de la Carabao Cup toujours dans les deux compétitions.

Pep Guardiola vise également à guider le club vers sa toute première couronne de Ligue des Champions ce trimestre, après avoir accédé aux huitièmes de finale en remportant leur groupe avec un record invaincu.

Et De Bruyne Snr dit que son fils est une détermination acharnée à continuer d'ajouter des trophées à son transport personnel.

"Pour lui, ce n'est jamais suffisant", a-t-il ajouté.

«Il veut toujours faire mieux, il voudra toujours faire de plus en plus jusqu'à la fin de sa carrière.»

