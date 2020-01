Le père de Khabib confirme que le match revanche aura lieu après le combat de Tony Ferguson – si l’UFC est prêt à payer 100 millions de dollars

Le père de Khabib Nurmagomedov a confirmé que son fils combattra Conor McGregor après Tony Ferguson, mais seulement si l’UFC paie 100 millions de dollars.

Abdulmanap Nurmagomedov a guidé son fils depuis ses jours de lutte contre les ours jusqu’à nos jours en tant que champion incontesté des poids légers.

. – .

Abdulmanap Nurmagomedov règne sur la carrière de son fils Khabib avec une poigne de fer

Bien qu’il ait 28-0 et n’ait sans doute perdu qu’un round dans sa carrière professionnelle de MMA, ‘The Eagle’ n’a que le plus grand respect pour son père et sa parole est pratiquement gospel pour le champion des poids légers.

Les fans pourront enfin voir Khabib défendre son titre contre Tony Ferguson, après avoir déclaré à «The Notorious» qu’il n’obtiendrait un match revanche qu’après avoir remporté au moins 10 combats consécutifs.

Lorsque l’Irlandais a insulté la famille Nurmagomedov et la religion de l’Islam, leur combat pour le titre léger de 2018 est devenu personnel et la méchanceté et le venin qui ont éclaté après le combat à Las Vegas ont vu de lourdes sanctions et des amendes pour les deux hommes.

Cependant, à la lumière du retour réussi de McGregor dans l’octogone contre Donald ‘Cowboy’ Cerrone à l’UFC 246, Abdulmanap Nurmagomedov a admis qu’une revanche n’était pas hors de portée.

“The Eagle” a pu avoir son père au bord de la cage pour la première fois de sa carrière à l’UFC 242

“Nous avons également besoin de vengeance contre Conor”, a déclaré l’aîné Nurmagomedov à RIA Novosti (via MMA Mania). «Mais donnez-nous 100 millions de dollars.

«Le lendemain du combat contre Ferguson, donnez-nous ce montant et pourquoi ne pas vous venger?

“Je ne sais pas, peut-être que Dana White veut arranger ça (pour ce montant), il a besoin de ce combat.”

Les fans n’avaient pas vu McGregor dans l’octogone depuis qu’il avait été mutilé en quatre rounds par Khabib à l’UFC 229.

. – .

McGregor a écrasé Donald Cerrone à son retour à l’UFC

Cependant, il n’a fallu que 40 secondes à l’ancien champion du monde des deux poids pour obtenir sa première victoire depuis 2016 alors qu’il démolissait ‘Cowboy’ en utilisant un mélange de frappes.

Ce faisant, McGregor est devenu le premier combattant de l’histoire à remporter des victoires à élimination directe dans la division poids plume, poids léger et maintenant poids welter.

Mais le père de Khabib était loin d’être impressionné par ce qu’il avait vu de l’Irlandais.

“Rien de surprenant, je n’ai rien vu de nouveau”, a expliqué Nurmagomedov. «C’est la division de poids de 170 livres, où les combattants les plus forts sont rassemblés, quelle que soit la catégorie de poids.

. – .

McGregor a remporté son retour à l’UFC en seulement 40 secondes

Conor McGregor donne une interview émotionnelle après le combat après son retour victorieux à l’UFC 246

“Par conséquent, je pense qu’absolument rien n’a changé dans ce poids, le champion actuel est resté sur le trône.”

“Le meilleur concurrent pour le titre des poids légers est Tony Ferguson”, a ajouté Nurmagomedov. «Si Conor veut prouver quelque chose au poids welter, alors il y a Kamaru Usman, Colby Covington, Jorge Masvidal – ce sont les plus grands combattants.

“McGregor et Cerrone dans ce poids ne sont même pas parmi les dix premiers.”

.