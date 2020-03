Le père de Marcos Llorente a également eu sa nuit magique en Ligue des champions

Marcos Llorente a vécu la meilleure nuit de sa carrière de footballeur. Le milieu de terrain est sorti dans la deuxième moitié de la cravate à Anfield, avec son équipe sous le tableau de bord et la route vers les prolongations tirées. Ils ont atteint la demi-heure supplémentaire, mais Liverpool n’a pas perdu de temps pour marquer la seconde. C’était le moment de Llorente. Le milieu de terrain, à peine trois minutes après le but de Firmino, a marqué et remis les matelas en quarts. En 105, il a marqué à nouveau et a condamné l’égalité. Ce n’est pas la première fois qu’un Llorente est le protagoniste d’une nuit européenne.

Le père de Marcos, Paco Llorente, a joué pour l’Atlético de Madrid et le Real Madrid. Cette saison, 87/88, il venait de signer pour les Blancs. C’était sa première saison et Il a profité d’une nuit magique à Das Antas, le stade de Porto, le 4 novembre.

Le Real Madrid n’était pas bien. Les meringues avaient clairement été dépassées par les Portugais en première mi-temps et avaient perdu 1-0, but de Sousa sur coup franc direct. Beenkakker, l’entraîneur madrilène, a décidé de parier sur Paco Llorente pour changer l’évolution de la seconde mi-temps. Il est entré par le cabot Solana. Il ne s’est pas trompé.

Paco Llorente a continué à jouer de l’extrême gauche et n’a pas froissé le résultat. Le retour a traversé ses bottes, mais pas les buts. Il n’était que 10 minutes sur l’herbe quand il a reçu un ballon dans le trou sur le côté de la zone, a laissé son rival avec un vélo et, à partir de la ligne de fond, a donné une passe basse à Míchel, qui a rejoint la zone. Le joueur du Real Madrid a terminé sur le point de penalty et a égalisé le match.

La grande soirée de Paco n’était pas terminée. C’était la 70e minute du match quand, avec deux touches du ballon, il a laissé deux défenseurs. Le troisième, il a laissé derrière lui avec un changement de rythme. À l’intérieur de la zone, il a utilisé l’extérieur du pied pour accrocher la balle dans la zone. Centre à mi-hauteur que Míchel a terminé premier. Le Real Madrid est revenu à Porto et Paco Llorente a respiré l’Europe.