Le père de Richard Petty qui protestait contre sa première victoire en NASCAR était le plus gros flex parental

Les parents américains modernes ont la réputation de défendre trop fort au nom de leurs enfants. Ils se donnent beaucoup de mal pour réussir leurs enfants, haranguer les enseignants et les directeurs d’école, faire pression sur les entraîneurs et enfreindre la loi fédérale. Certains de ces parents semblent mettre les réalisations de leur progéniture au-dessus de leurs propres objectifs et rêves.

La légende de NASCAR Lee Petty n’a pas été parent de cette façon, et il l’a prouvé le 14 juin 1959, dans l’un des actes parentaux les plus dominants de l’histoire du sport.

Cette nuit-là, à Lakewood Speedway, le fils de Lee, Richard Petty, était assis au-dessus de la Oldsmobile ‘57 qu’il venait de conduire pour sa première victoire en NASCAR. À seulement 21 ans, Richard pensait probablement à la chemise à imprimé cool qu’il achèterait avec ses gains.

Sérieusement, cette chemise est fantastique et je la veux.





Photo par ISC Archives / CQ-Roll Call Group via .

Mais ensuite, les officiels de course ont informé Richard que le résultat était contesté par le finaliste: son père.

Lee avait une expérience récente de ce type de différend. Quatre mois plus tôt, lors de la première course de Daytona 500 au Daytona International Speedway, il avait d’abord terminé deuxième derrière Johnny Beauchamp dans une photo finish. Trois jours plus tard, après que NASCAR eut examiné une photo ou un film sur lequel ils pouvaient mettre la main (parce qu’ils n’avaient pas de caméras à grande vitesse installées sur la ligne d’arrivée), Lee a été déclaré vainqueur.

Le différend à Lakewood, cependant, était différent. Il n’était pas nécessaire de consulter des photographies; Richard avait clairement franchi la ligne d’arrivée en premier. Lee a contesté parce qu’il a prétendu que les officiels de course avaient mal compté ses tours; il croyait avoir doublé Richard lors d’un arrêt au stand. Et après avoir examiné leurs cartes, les fonctionnaires ont accepté. Lee a décroché sa cinquième victoire de la saison et Richard est revenu à zéro victoire en carrière.

Je suis curieux, cependant: pourquoi Lee a-t-il décidé d’annuler la victoire de Richard? Quelle était sa motivation? J’ai trouvé trois possibilités.

1. L’ARGENT

Lee et Richard étaient coéquipiers, alors Petty Enterprises obtenait les chèques pour la première et la deuxième place, quelle que soit la commande finale. Mais! NASCAR a offert deux bonus possibles au gagnant de Lakewood. Si la voiture gagnante était une décapotable en plein air, ils jetteraient encore 250 $. Et si cette voiture était un modèle de 1959, ils ajouteraient 450 $.

Richard conduisait une Oldsmobile décapotable, mais c’était une 57. Lee n’était pas dans une décapotable, mais il était dans une 59 Plymouth. Est-il possible que Lee ait fait le calcul et décidé qu’il valait la peine d’écraser son fils pour obtenir 200 $ de plus? Peut être! Quand Richard raconte l’histoire, il dit que c’est la logique que Lee lui a proposée.

Mon intuition est que l’argent comptait, mais ce n’était pas le principal facteur. Ces 200 $ ont couvert Lee, comme lorsque vos parents vérifient les prix des billets Disney World. Ils n’ont jamais voulu vous emmener en premier lieu!

2. L’OPPORTUNITÉ D’ENSEIGNEMENT

Dans des interviews après la course, Lee a déclaré qu’il ne voulait pas offrir à Richard sa première victoire:

La Constitution d’Atlanta, 15 juin 1959

Cette citation est l’intersection parfaite de «la vie ne devrait pas vous être remise sur un plateau d’argent» et «les sports devraient être pratiqués de la bonne façon». Et il est tentant de croire que Lee avait raison. Richard n’a pas remporté sa première victoire avant la saison 1960, mais il a remporté 200 courses en NASCAR Cup Series, bien plus que tout autre concurrent de l’histoire du sport. Peut-être que des expériences comme ce résultat renversé l’ont moulé dans la légende de la course qu’il est devenu.

Même si c’est vrai à titre de causalité, je ne crois toujours pas que c’est pourquoi Lee a protesté contre la course.

3. L’INCROYABLE JOIE DE DUNKING SUR VOTRE ENFANT POUR ASSURER VOTRE DOMINANCE

Lee Petty est décédé le 5 avril 2000. Des journaux de tout le pays lui ont publié des nécrologies et des hommages, et la plupart d’entre eux ont mentionné le switcheroo de 1959 à Lakewood. Ils ont également inclus cette friandise.

Los Angeles Times, 6 avril 2000

Ce n’est pas de l’argent ou de la parentalité. C’est juste vouloir gagner!

Je ne blâme pas du tout Lee Petty si c’est la vraie raison pour laquelle il a contesté la victoire de Richard. Gagner, ça fait du bien. Élever un enfant est difficile. Gagner en battant votre enfant, surtout quand il est un digne adversaire, est probablement incroyable. (Ne vous méprenez pas, c’est aussi très amusant de drainer un trois sur un tout-petit. Pleurer ne va pas améliorer votre jeu de jambes, gamin.)

La victoire de Lee a fait gagner un peu plus d’argent à son équipe et a peut-être poussé Richard à devenir un meilleur pilote. Je considère cela comme des effets, et non comme des causes. L’homme était un concurrent, et le sang n’était pas pertinent pour la question «voulez-vous gagner?» Lee l’a fait. Et, en tant que parent, je parie que Lee a aimé rappeler à Richard que papa était un sacrément bon conducteur.

Peut-être que vous pensez que c’est dur ou cruel. Peut-être que vous pensez que c’est mal pour un parent d’aimer triompher de son enfant. La parentalité n’est pas une solution universelle, vous avez donc droit à cette perspective. Moi? Je serai ici en attendant le jour où je pourrai dominer ma fille à Jeopardy.