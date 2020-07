«Le père de Roger Federer est incroyable»

Rafael Nadal s’est toujours montré plus fort que tout obstacle physique et mental qui est apparu au cours de sa carrière, et la dernière révélation ne fait qu’augmenter sa légende. Interviewé par Movistar + pour le programme #Vamos, le joueur de tennis espagnol a révélé qu’il avait joué le début de la finale épique de Wimbledon 2008 contre Roger Federer avec son pied « endormi ».

La finale de Wimbledon 2008 restera dans les mémoires comme l’un des plus beaux matchs de tennis de tous les temps. Roger Federer et Rafael Nadal ont donné naissance à une bataille inoubliable, qui a duré 4 heures et 48 minutes mais a duré plus de 7 heures en raison de la pluie persistante de Londres: à la fin, vers 21h15 heure locale, le Majorquin s’est proclamé champion du première fois aux Championnats, avec un incroyable 9-7 dans le cinquième set.

Nadal sur le père de Roger Federer

« Je n’oublie jamais que nos équipes [of him and Federer] étaient ensemble dans la loge du joueur à Wimbledon, comme toujours, et que le père de Roger m’a aidé au tribunal après avoir vaincu son fils.

Nous avons une relation fantastique entre nos familles. Le père de Roger Federer est phénoménal « , a déclaré l’Espagnol de 34 ans qui, avec 19 titres du Grand Chelem, poursuit le record de la Suisse (20). De leurs 40 matchs, 20 ont été sur un terrain dur, 16 sur de la terre battue et 4 ont été sur l’herbe.

Federer a une longueur d’avance sur sa meilleure surface, l’herbe (3–1) et sur le terrain dur (11–9) tandis que Rafael Nadal domine Federer sur sa meilleure surface, la terre battue (14–2). Nadal mène 10–4 dans tous les matches du tournoi du Grand Chelem, 6–0 sur terre battue, 3–1 sur les terrains durs et les pistes 1–3 sur l’herbe dans les tournois majeurs.

Le contraste dans le style de jeu a été une source de débat pour les commentateurs et les analystes. Le coup de tête lourd créé par les coups de fond de Nadal combiné à sa stratégie de diriger la majorité de ses services et coups de fond au revers à une main de Federer maintient Federer sur la défensive et rend plus difficile pour Federer d’utiliser ses coups de fond agressifs pour dominer les rallyes de base comme il le fait généralement contre d’autres adversaires.

Federer dit qu’il est un « joueur différent en raison de la présence de Nadal » citant le jeu de Nadal comme une raison majeure pour des améliorations dans des domaines de son propre jeu. Lorsque l’intérêt pour leur rivalité a augmenté, Federer et Nadal ont collaboré pour organiser des matchs d’exposition de bienfaisance occasionnels au profit des intérêts philanthropiques de leurs organismes de bienfaisance.

Le plus récent était le Match pour l’Afrique, joué le 21 décembre 2010 à Zurich, en Suisse, que Federer a gagné, et un match de suivi joué à Madrid le lendemain, intitulé « Unir nos forces pour le bien des enfants », que Nadal a gagné.