Le père de Tyson Fury veut que Gypsy King se retire après la sensationnelle victoire de Deontay Wilder et le combat contre l’unification contre Anthony Joshua

Tyson Fury a fait une performance en carrière contre Deontay Wilder le week-end alors qu’il a complètement effacé le champion WBC, invaincu auparavant.

Fury possède maintenant la ceinture verte et à différentes étapes de sa carrière, il a détenu tous les titres majeurs des poids lourds.

Ce fut une performance étonnante de Fury qui est devenu le premier homme à battre Deontay Wilder

L’ascension de Fury au titre de champion du monde est à nouveau l’une des plus grandes histoires de retour dans l’histoire du sport – mais où va-t-il d’ici?

Il a un match revanche contractuellement obligatoire avec Deontay Wilder qui peut avoir lieu en juin, ou le bombardier de bronze peut se retirer et lui faire face l’année prochaine.

Wilder pourrait choisir de se retirer complètement – ce qui est hautement improbable – mais l’un de ces deux scénarios pourrait ouvrir la porte à Fury pour mener un énorme combat d’unification contre WBO, IBF, IBO et WBA (super) champion poids lourd et son compatriote britannique, Anthony Joshua .

Cependant, le père de Fury, John, veut que Tyson s’éloigne du sport MAINTENANT – car il est au sommet de la boxe mondiale.

“Je veux que mon fils prenne sa retraite maintenant”, a déclaré John à Good Morning Britain. «Il en a assez fait.

Tyson Fury contre Deontay Wilder II

«Ce fut une bataille difficile pour lui. Il en a assez fait. Je veux qu’il l’emballe maintenant.

“Je pense que c’est dans le fond de son esprit. Il ne peut plus faire. Il a remporté tous les titres professionnels. Trop c’est trop. Il y a plus à vivre maintenant. Il a tout donné.

“Il n’a plus rien à prouver. Il a prouvé qu’il était un digne champion de ce pays. Il a 13 ans en tant que pro et il a toujours été l’adversaire.

«Quoi qu’il ait fait, ce fut une bataille difficile pour lui.

«Il a 32 ans. Il a une jeune famille et je crois que ses enfants méritent leur père.

“Il en a assez fait et c’est mon opinion.”

«Il est au sommet du monde… il est donc temps pour Tyson de se retirer»

«Il est au sommet du monde… il est donc temps pour Tyson de se retirer»

Le père de Tyson Fury veut que son fils se retire de la boxe après sa victoire le week-end … et pense qu'une réunion avec le président Trump à la Maison Blanche serait le moyen idéal pour marquer l'occasion.

– Good Morning Britain (@GMB) 24 février 2020

Bien qu’il y ait un certain sens et une logique dans ce que John dit, l’idée de laisser une énorme somme d’argent sur la table et de s’éloigner d’un combat définissant une carrière – peut-être même un sport – avec AJ semble difficile à imaginer.

John pense que Tyson a déjà prouvé qu’il était le meilleur homme sans même affronter Joshua, et s’il le battait, il n’y aurait que quelqu’un d’autre dans la file.

Interrogé sur un éventuel combat Fury vs Joshua, l’aîné Fury a ajouté: «Je ne suis pas d’accord avec cela parce que lorsque vous vendez un point, cinq autres entrent en jeu. Où cela finit-il?

«Tyson prouverait qu’il est au-dessus de ce niveau. Joshua a perdu contre un homme bien moindre que Deontay Wilder.

“Vous avez vu le match revanche. Serait-ce beaucoup un concours? C’est un bon combattant, Deontay Wilder, il a fait un excellent travail.

“C’est un jeu de jeune homme, laissez les jeunes pistolets venir et essayer.”

