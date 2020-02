Le PGA Tour aime aussi protéger les tricheurs

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, The Morning Win. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées à votre boîte aux lettres chaque matin.

Cela a été une semaine pour la Major League Baseball, car le commissaire Rob Manfred a été déchiré par à peu près tout le monde pour n’avoir puni aucun des Astros de Houston qui se sont frayé un chemin vers un titre des World Series en 2017.

Mais la MLB n’est pas la seule ligue à faire de son mieux pour protéger les tricheurs. Le PGA Tour a raison avec eux, comme nous l’avons vu jeudi à Mexico.

Cela se concentre autour de Patrick Reed, bien sûr, et de nouvelles allégations d’un ancien annonceur de CBS selon lesquelles il avait été vu améliorer son mensonge à plusieurs reprises au fil des ans.

En décembre, Reed a été surpris en train d’utiliser clairement son club pour déplacer du sable derrière son ballon lors d’un événement aux Bahamas. Reed a été «puni» après la manche en se voyant infliger une pénalité de deux coups et aurait subi la punition comme un «gentleman» par Slugger White, le vice-président des règlements et des compétitions du PGA Tour.

Tout cela était un regard embarrassant pour le Tour, qui aurait dû être plus difficile pour un joueur qui a triché de manière flagrante.

Reed a nié avoir sciemment déplacé le sable, ce qui est absurde, puis a vu plus tard son cadet donner un coup de poing à un fan lors de la Coupe des présidents en Australie, et a menacé de poursuivre le Brandel Chamblee du Golf Channel si l’analyste n’arrêtait pas de l’appeler. un tricheur.

Eh bien, cette semaine, l’ancien analyste de CBS Peter Kostis (qui n’a pas vu son contrat renouvelé cette année parce que CBS a prouvé qu’ils ne sont pas intéressés à produire de bonnes émissions de golf) a déclaré lors d’une apparition à écouter absolument sur le podcast No Laying Up que il avait vu Reed améliorer son mensonge quatre fois au cours des années, y compris cette fois où il l’avait subtilement évoqué lors d’une émission.

Oh, et pour rendre les choses encore meilleures, Brooks Koepka a également tiré sur Reed cette semaine pour avoir «construit des châteaux de sable dans le sable» et insinué que Reed savait ce qu’il faisait aux Bahamas.

Reed joue à l’événement WGC à Mexico cette semaine et a été interrogé sur ces nouvelles allégations après le premier tour de jeudi. Il a d’abord dansé autour du sujet en disant. via Golf Digest:

“Je veux dire, j’ai dit ce que j’ai à dire sur ce qui s’est passé aux Bahamas”, a déclaré Reed. «À la fin de la journée, tout ce que j’essaie de faire, c’est de jouer au bon golf et d’essayer de gagner un championnat de golf et, espérons-le, de faire tomber Rory.

Et puis cela s’est produit lorsque les médias ont demandé à la fille de demander un suivi:

Lorsqu’une question de suivi a été posée – si Reed était dérangé par le fait que le sujet de ce qui s’est passé aux Bahamas ne cesse de revenir et de le suivre – un responsable de la PGA Tour a mis fin à l’entretien, affirmant que Reed n’était là que pour parler de le golf.

Un responsable de la PGA Tour affirmant que Reed n’était là que pour parler du golf est tellement riche, étant donné que les médias parlaient du golf et de la façon dont Reed était accusé de tricherie au golf. Le Tour est l’une des organisations les plus dépourvues de courage dans les sports professionnels, donc cela n’aurait dû surprendre personne, mais c’est toujours un look embarrassant pour eux.

Même si je suppose que Rob Manfred a pensé que cela avait été très bien géré.

Mais oui, apparemment, le PGA Tour pense qu’ils peuvent simplement courir et se cacher de cette controverse en cours et cela disparaîtra. Apparemment, le PGA Tour est OK avec un de leurs joueurs qui triche ouvertement. Apparemment, le PGA Tour ne pense pas que cela devrait être un gros problème et les médias ne devraient plus remettre en question Reed à ce sujet.

Ce qui ne devrait qu’empirer les choses pour eux.

Ce qui ne me pose pas de problème.

Le plus grand gagnant de jeudi: Marshawn Lynch.

La nouvelle bande-annonce de la troisième saison de l’émission à succès de HBO “Westworld” a été publiée sur Internet jeudi et les fans de la NFL ont rapidement remarqué que Marshawn Lynch y jouait un rôle, ce qui est génial. Espérons qu’il joue également un autre rôle dans la NFL la saison prochaine.

Coups rapides: Big Papi appelle Fiers un mouchard… Le miracle de Ryan Newman… Le snafu d’haltérophilie d’Antonio Brown… Et plus encore!

– David Ortiz a parlé aux Astros des médias et a appelé Mike Fiers pour être un mouchard. Oui.

– Ryan Newman survivant à cet horrible crash au Daytona 500 est le dernier miracle pour NASCAR.

– Antonio Brown a eu un moment douloureux pendant l’entraînement… et bien sûr, il a été pris sur Instagram.

– Voici les 50 meilleurs agents libres de la NFL classés par valeur.

– Kevin Garnett a raconté une histoire formidable sur le fait d’avoir parlé une fois de détritus à Michael Jordan.

