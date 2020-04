Le pilote de la marque Claro célèbre ne pas avoir vu Álvaro Morales en quarantaine à la télévision

Source: Instagram @alvaritomorales

Après la suspension de toutes les ligues en raison de la pandémie de coronavirus, divers programmes sportifs ont cessé de diffuser en raison du peu d’informations qui existent aujourd’hui. Dans cette situation, le journaliste Joshua Maya de Marque claire a célébré qu’il n’y a pas de football pour ne pas voir la controverse Álvaro Morales.

“3 choses qui ont été positives en quarantaine: une coexistence plus grande et meilleure avec la famille, un formidable apprentissage dans tous les domaines et une prise de conscience de l’avenir en tant qu’être humain et qu’Álvaro Morales et Segio Dipp ont disparu de mon écran“A écrit le journaliste sur son compte Twitter.

Son commentaire a été pris avec beaucoup d’humour par ses followers et certains utilisateurs. D’un autre côté, certains membres de Twitter ils ont jeté «Démoniste«Pour discussion éventuelle.

3 choses qui ont été positives en quarantaine:

1.- Coexistence plus grande et meilleure avec la famille.

2.- Un formidable apprentissage dans tous les domaines et une conscience de l’avenir en tant qu’être humain.

3.- Barrilito Morales et Papas avec Dipp ont disparu de mon écran.

– Joshúa Maya (@PlaysOfTheWeek) 30 mars 2020

Álvaro Morales, Sergio Dipp y Carolina Padrón ils dirigent le programme ESPN AM, où ils jouent tous les sujets du football national et international.