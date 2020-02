Le pilote de NASCAR Bubba Wallace parle de parachutisme sur piste

Il s’agit du Daytona 500 from the Sky: une série en plusieurs parties de For The Win qui examine la plus grande course de NASCAR de l’année dans une perspective aérienne.

DAYTONA BEACH, Floride – La première fois que le pilote NASCAR Darrell “Bubba” Wallace Jr. a fait du parachutisme, il a atterri à l’intérieur de la piste du Daytona International Speedway.

Trois jours avant l’ouverture de la saison de la NASCAR Cup Series Daytona 500, le pilote Chevrolet n ° 43 a sauté en tandem d’un avion, grâce au sponsor de la course, l’US Air Force. Bien qu’il ait dit qu’ils avaient raté leur marque près de la ligne de départ-arrivée de la piste de 2,5 milles d’environ 50 mètres, ils ont quand même atterri confortablement sur l’herbe.

“Quand mon premier pied a explosé, c’est à ce moment-là que je me suis dit:” Je ne veux pas faire ça “”, a déclaré Wallace pour la victoire. “Nous avons fait un flip out, et j’ai tout rassemblé et nous le faisions.”

Wallace – qui commencera 11e du Daytona 500 dans sa voiture Richard Petty Motorsports – a déclaré qu’il était particulièrement utile d’avoir quelqu’un d’autre, son partenaire Randy, attaché à lui et ouvrant la voie en sautant.

“Il ne m’a pas forcé à sortir, mais il contrôlait les mouvements”, a déclaré Wallace.

“Il a commencé à marcher, et la prochaine chose que vous savez, nous sommes à l’arrière de l’avion. À ce moment là, j’étais au-delà de la peur. Mais c’est passé de nerveux à effrayé, c’est génial en deux à trois secondes. »

Pendant environ 45 secondes, le pilote de 26 ans qui entame sa troisième saison à temps plein en Cup Series a déclaré qu’il tombait en chute libre à ce qui ressemblait à 100 miles à l’heure. Mais ensuite, ils ont tiré leur parachute à environ 5 000 pieds et se sont dirigés vers la piste de course.

Il leur a fallu environ 10 minutes pour atteindre le sol.

“C’est la même vue que vous avez si vous êtes assis sur un jet commercial en regardant par la fenêtre”, a déclaré Wallace à propos de regarder la piste du ciel.

“Mais tout commence à devenir de plus en plus gros, et la prochaine chose que vous savez, c’est comme,” Oh mec, nous sommes juste au-dessus de la piste de course. “Donc c’était cool.”

Wallace a déclaré que l’Air Force lui demandait toujours quelles choses amusantes il voulait faire avec eux, mais il ne savait pas toujours ce qui était sur la table.

Il a volé deux fois dans des avions de chasse – For The Win aussi cette semaine – a-t-il dit, et il retournerait certainement en parachutisme.

“Ce fut une tonne de plaisir, une expérience vraiment cool”, a déclaré Wallace.

.