Le pire match éliminatoire de Brett Favre a été éclipsé par les fesses de Randy Moss

Nous nous souvenons tous du temps où Randy Moss a fait semblant de faire la lune au Lambeau Field, a fait tourner son postérieur devant les fidèles des Packers et a donné à Joe Buck quelque chose à faire. Nous nous souvenons qu’il a été condamné à une amende à la suite de cela, ce qui a permis à un cadeau de répondre à nos oreilles.

Mais ce dont nous ne nous souvenons pas, c’est de la performance abyssale de Brett Favre qui a aidé tout cela à prendre vie. Laissez-moi vous expliquer (ou regardez simplement cet épisode de The Worst, qui le couvrira de manière plus amusante).

Les Packers de Green Bay et les Vikings du Minnesota s’affrontaient dans un match NFC Wild Card après la saison 2004. Cela signifiait que Brett Favre, Donald Driver, Daunte Culpepper, Randy Moss s’affrontaient dans une confrontation en séries éliminatoires de la NFC North – la première de son genre. Bien que les Packers aient remporté la division et que les Vikings aient fait leur chemin dans les séries éliminatoires avec un record de 8 et 8 (le même record que leur compatriote NFC, les Arizona Cardinals), le Minnesota était propriétaire de ce concours depuis le début.

Ils sont repartis avec la victoire, et une grande raison pour cela était que Brett Favre a lancé quatre choix et n’a pas réussi à trouver un rythme qui aurait sorti Green Bay de leur premier trou. À chaque fois qu’ils ont pu l’arrimer, il en a poussé un autre vers l’opposition, le faisant deux fois lors du premier match d’un drive. Il a commis des erreurs mentales qui ont transformé les touchés en occasions de buts sur le terrain et créé la chance pour Moss de porter le coup final.

Après avoir attrapé son deuxième touché de la journée, le match était pratiquement terminé. Et pour fêter ça, il dirigea ses fesses vers la foule qui l’avait poursuivi toute la journée, fit semblant de baisser son pantalon et se pencha. C’était incroyable, n’écoutez pas Buck. Le seul inconvénient, c’est que cela a effacé les misérables performances de Favre, et ce n’est pas juste pour Randy. Nous devrions nous souvenir de la journée pour ce qu’elle était vraiment – le plus gros puant des éliminatoires de Brett Favre.

Respirez, les amis.