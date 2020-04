Le pire programme de basket-ball universitaire peut-il remporter un championnat «College Hoops 2K»?

La série College Hoops 2K est l’un des grands joyaux oubliés du jeu de sport à la fin des années 2000. Alors que la franchise NBA 2K semble gagner en popularité chaque année et existe en tant que plus grandes versions annuelles d’un jeu, son homologue universitaire a été abandonné après l’édition 2K8 au milieu d’une bataille de licence avec EA Sports avant que le procès O’Bannon ne ferme finalement le jeu de vidéos de sport universitaire comme nous les connaissons.

College Hoops 2K8 a Greg Oden sur la couverture. Il présente la ressemblance de Stephen Curry en deuxième année avec Davidson, Derrick Rose en première année à Memphis, Kevin Love et Russell Westbrook à UCLA, James Harden à Arizona State et Tyler Hansbrough en Caroline du Nord.

Les listes à elles seules en feraient une capsule temporelle amusante de l’une des saisons de basket-ball universitaires les plus fortes de mémoire récente, mais le jeu lui-même est tellement plus profond que cela. Il y a une quantité incroyable de détails dans ce jeu, du tournage des lignes avant le dévoilement à une émission en studio animée par Greg Gumbel à un jeu impressionnant qui résiste à l’épreuve du temps plus d’une décennie plus tard.

La véritable mine d’or de College Hoops 2K8 se trouve en mode héritage de carrière, où vous commencez en tant qu’entraîneur mal noté avec le choix des seules écoles de bas niveau pour prendre le relais au début d’une carrière de 40 ans. Au fur et à mesure que vous jouez, votre entraîneur gagne des points d’attribut à mesure que vous atteignez certains objectifs et, éventuellement, de plus grandes écoles vous proposent un emploi.

J’ai joué beaucoup trop de dynasties dans ce jeu depuis sa sortie à la fin de mes propres années universitaires – jamais réellement jouer aux jeux, mais simuler au fil des saisons et faire le recrutement. En règle générale, cela se termine lorsque vous prenez un emploi comme la Caroline du Nord, le Kentucky ou l’UCLA. Et si vous n’avez jamais quitté l’école avec laquelle vous avez commencé?

Cela a donné naissance à l’idée que nous présentons aujourd’hui: c’est le début d’une série en cours qui tente de transformer les Western Illinois Leathernecks en champions de la NCAA, une équipe qui n’a jamais participé au tournoi NCAA et qui en a un au-dessus de .500 au cours des 22 derniers. années. Dans un monde où March Madness est annulé en raison de la pandémie de coronavirus, il n’y a pas de meilleure façon de faire réparer votre basket-ball universitaire.

Commençons par répondre à quelques questions de base sur le jeu.

Comment fonctionne le recrutement?

Le jeu génère une tonne de nouvelles recrues chaque année. Il y a généralement environ 25 perspectives cinq étoiles, et le reste des 100 meilleurs joueurs sont des perspectives quatre étoiles. Il y a aussi des joueurs JUCO et des joueurs internationaux notés sur la même échelle.

Il existe quatre options de base pour recruter: rendre visite à un joueur, rechercher un joueur, appeler un joueur et envoyer un e-mail à un joueur. L’intérêt d’un joueur est mesuré sur une échelle allant jusqu’à 100%. Une fois qu’un joueur obtient un intérêt supérieur à 75%, il peut visiter l’école, qui est l’outil de recrutement le plus efficace et ne peut être utilisé qu’une seule fois.

Pourquoi cela va-t-il être difficile?

Les programmes de faible à majeure obtiennent le moins de points de recrutement. Les deux moyens de recrutement les plus efficaces – les visites et le dépistage – coûtent le plus de points. Pour les programmes d’élite, les entraîneurs peuvent effectuer cinq visites ou voyages de dépistage par semaine. Pour une école comme Western Illinois, vous n’avez que deux voyages en avion à visiter ou à explorer par semaine. Cela rend difficile de décrocher des joueurs de qualité, en particulier dans les classes où vous avez quatre ou cinq bourses ouvertes à combler.

Chaque recrue a trois priorités différentes qui sont révélées plus vous les recrutez longtemps. L’un d’eux «joue dans un grand programme» – qui disqualifie essentiellement automatiquement une école comme Western Illinois. Les autres priorités – se sentir désiré, être près de chez soi, obtenir un bon coaching, avoir du temps de jeu – pourraient toujours fonctionner en faveur d’une école comme WIU, selon les circonstances.

Rester dans une école pour la totalité de l’héritage signifie également qu’il y aura certains objectifs d’entraînement qui ne pourront pas être atteints, c’est donc un point d’attribut de moins pour éventuellement améliorer mon entraîneur. Par exemple: «se faire embaucher par une équipe de conférence plus importante» et «se faire embaucher par une équipe de conférence puissante» sont tous deux automatiquement exclus. Il sera également très difficile de frapper «entraîner une équipe au classement n ° 1» ou «signer une recrue cinq étoiles» ou «gagner le championnat national» – entre autres.

Donc, vous ne jouerez à aucun jeu – vous les simulez simplement?

C’est vrai. Je me réserve le droit de regarder l’ordinateur jouer réellement le jeu simulé, surtout si c’est dans le tournoi NCAA.

OK, enfin, allons-y.

Première année

La première chose que vous devez faire après avoir créé un coach est d’attribuer les cinq points d’attribut de coaching. Je choisis de mettre tout le mien dans le charisme, car c’est la catégorie qui vous aide à recruter des recrues.

Appelez-moi Ricky Charisma. Après avoir embauché mes entraîneurs adjoints et verrouillé le calendrier de la saison, il est temps de consulter la liste.

Ce n’est pas joli.

Parce que personne ne se soucie vraiment de la façon dont “SG No. 1” joue, mon écriture au cours de cette première saison va principalement se concentrer sur le recrutement (il y aura plus de concentration sur les jeux, le classement et le classement à l’avenir). Nous devons ajouter du talent à ce programme. Heureusement, j’ai quatre bourses ouvertes avec lesquelles travailler.

Je ne vais même pas perdre mon temps à regarder des recrues quatre et cinq étoiles. Mon meilleur pari ici pour trouver des joueurs trois étoiles, idéalement ceux qui sont classés parmi les 200 premiers de leur classe. Ce ne sera pas facile lors de la première saison, mais le charisme B + de mon entraîneur devrait aider.

En raison des points de recrutement limités que je vais avoir, il est essentiel de frapper les premières recrues que je contacte. Ma première visite va à l’attaquant de 6’7 Bud Richards de Madison, Wisconsin, ce qui signifie qu’il est une recrue régionale pour moi. Il est classé n ° 133 au classement général et attaquant n ° 43. Je m’envole également pour visiter le meneur Bert Bronson, la recrue globale n ° 168, à Aurora, au Colorado.

Après la première semaine, ni l’un ni l’autre ne semblent être un bon pari. Bronson a beaucoup plus d’intérêt du Wyoming, tandis que Richards a à la fois le nord-ouest et l’état de l’Iowa devant moi.

Dans de meilleures nouvelles, je gagne mon premier match contre Morehead State.

Ma liste cible de recrues semble désastreuse pour la semaine prochaine. Chaque joueur a plus d’intérêt pour une plus grande école après une semaine que dans l’ouest de l’Illinois. Je remarque que le Wyoming s’intéresse également à un autre meneur de jeu sur ma liste cible qui est classé encore plus haut que Bronson, alors je décide de ne pas encore abandonner Bronson et de m’envoler pour le recruter à nouveau avant de lui envoyer une offre. Je renfloue Richards. Au lieu de cela, je m’envole pour voir Ferdinand Thompson, un attaquant de 6’8 d’Atlanta classé n ° 173 dans sa classe. Mon homme a atteint 40% de trois points sur le circuit AAU, donc je pense qu’il pourrait peut-être jouer trois positions différentes pour moi si je le fais.

Je lance également des offres à Alvin Cable, le centre général n ° 9 d’Aurora, en Illinois, et à Jerimie Sommerville, le centre n ° 17 de Pembroke Pines, en Floride, comme assurance si je ne reçois pas de câble. J’ai besoin de gros.

Cable reçoit immédiatement une offre de l’État de l’Illinois. Il est beaucoup plus intéressé par eux, donc je profite de mon offre. Je suis jolie avec Thompson. Bronson semble également être une possibilité alors que je continue à diriger.

Miami a une grosse avance pour Sommerville, mais ils ne l’ont pas encore offert, et je suis deuxième avec sa seule offre. Je dois espérer qu’ils ne lui offriront pas toute l’année et je pourrai l’atterrir au printemps. Ma dernière offre de bourse va maintenant à Elijah Meyer, un tireur de 6 pouces de Savannah, en Géorgie, classé n ° 143 au classement général.

Je gagne mon match de rivalité avec Eastern Illinois la semaine prochaine. C’est le pays du Leatherneck, bébé. Une victoire sur Radford fait 3-0 avant la semaine de signature. Thompson détient jusqu’à 85% des intérêts, mais il ne signe probablement pas tôt. Bronson devra également être une signature de printemps dans le meilleur des cas.

Les recrues peuvent s’engager sur deux périodes – la période de signature anticipée fin décembre ou pendant l’intersaison. Personne ne s’engage sur la première semaine de signature, mais j’ai une grosse avance pour Thompson. Bronson lève les yeux aussi, après que le Wyoming ait complètement déposé sa planche. Je suis la seule école là-bas, même si elle est encore loin d’un verrou à 65% d’intérêt. Miami n’a toujours pas offert Sommerville et Meyer reste loin.

Eh bien, enfer: Sommerville reçoit l’offre de Miami et signe avec les Hurricanes à la fin de la deuxième semaine de la période de signature. Zut.

Je suppose que Coral Gables sonne un peu mieux que Macomb. Je décide d’utiliser cette offre de bourse pour Marvin Cisse, un garde de tir 6’5 de Roanoke, en Virginie, qui est classé n ° 182 de sa classe (et n ° 32 du garde de tir). Je pense que je peux le déplacer vers l’avant dans le cas improbable où je l’atterrirais avec Meyer. Je commence également à rechercher des centres comme options de sauvegarde.

Merde, un nouveau challenger apparaît pour Bronson: Colorado. Étant donné que sa deuxième priorité est de «jouer dans un grand programme», je crains de le perdre. Peut-être que sa première priorité étant de «se sentir recherché» signifie que j’ai encore une chance?

De plus, Meyer reçoit une offre d’une autre école qui était déjà au-dessus de moi, donc j’abandonne. J’utilise ma bourse pour offrir un autre meneur, Hesse Gosley de l’Utah, classé n ° 146 au classement général et n ° 40 du joueur à son poste, comme plan de secours pour perdre Bronson.

Pendant ce temps, j’ai battu Youngstown State et je suis monté en conférence à 5-3.

Au début de la conférence, le Colorado me passe pour Bronson avant même de lui offrir. Je vais m’en sortir jusqu’à ce qu’il ait une offre. Sur le terrain, je passe 0-2 dans la première semaine de jeu de conférence. Pas génial. Ensuite, je perds également les deux prochains matchs de conférence. Encore pire. Aussi: Bronson reçoit une offre du Colorado. C’est dévastateur. Gosley reçoit également une offre, celle-ci de Weber State, donc je le laisse tomber aussi.

Armé de bourses fraîchement disponibles, ma première offre va à … Bud Richards, le premier joueur que j’ai visité dans cette classe la première semaine. DePaul et Northwestern ont tous deux maximisé leur intérêt pour lui, mais aucun n’a offert. En espérant que je puisse me faufiler au printemps si aucun d’entre eux n’a de bourse pour lui. La prochaine offre va au centre Jerry Gooden, classé n ° 359 au classement général et n ° 26 à son poste. Jacksonville est déjà au maximum de l’intérêt pour lui, mais il n’a pas d’offre. Je vais lui donner son premier.

Sur le terrain, j’en gagne trois d’affilée en conférence. Je passe les prochaines semaines à échanger des victoires et des pertes, et j’atteins mon premier point de réussite lorsque j’atteins 10 victoires dans une saison. Courtiser!

J’utilise tous mes points de vol sur Richards en ce moment. Faire le miracle avec DePaul et Northwestern a encore maximisé son intérêt sans offre. Je suis aussi très bien avec mon attaquant Ferdinand Thompson et il regarde aussi avec Cisse.

La saison régulière est terminée, tout comme la période de recrutement en saison. Je me dirige vers le tournoi de conférence à 14-12 au total et 10-8 dans la Ligue de sommet. Cela m’attire un match de premier tour avec l’IUPUI dans le tournoi de conférence. Mes Leathernecks sont un 69 au total, ils sont un 74. Je rassemble ma rotation en fonction des améliorations de mi-saison de mes joueurs. Je commence à utiliser mes discours d’encouragement pour renforcer leur confiance.

Et je perds, 73-59.

La première année est terminée. Au moins, j’ai terminé plus de .500 à 14-13 au total. C’est un autre point de réalisation. J’obtiens également un point de réussite pour une saison complète sans joueur mécontent.

La Caroline du Nord remporte le titre national derrière Tyler Hansbrough en tant que junior. Il est 91 dans l’ensemble, ce qui semble faible. Sheesh, ce sont des chiffres gigantesques, encore meilleurs que ce qu’il a réellement mis en place en tant que junior. Bill Self n’a plus de championnats nationaux 🙁

J’obtiens trois points de réussite à ajouter à mon entraîneur et je les mets tous dans le charisme. A + charisme vous tous. Cela devrait aider au recrutement.

Recrutement de printemps

Je signe tout de suite Ferdinand Thompson. C’est ma première recrue. N ° 173 au général et n ° 47 en avant. Énorme. La bonne chose à propos des attaquants de puissance est que vous pouvez généralement les basculer entre le 3-4-5 sans perdre trop de points sur leur note globale. Je suis un peu inquiet de sa capacité à se déplacer vers le centre compte tenu de ces numéros de bloc, mais les statistiques de l’AAU marquantes, rebondissantes à trois points sont encourageantes. Il sera bon.

Je perds Gooden. Mais oh merde, Richards n’a plus d’autre soupirant. DePaul et Northwestern ne devaient pas avoir d’offre disponible pour lui. On finit par offrir un autre centre, Vasilis Scheer, n ° 27 à son poste. On dirait un plan long.

Richards signe avec Western Illinois la semaine prochaine. Enfer ouais. Mon deuxième attaquant de puissance, celui-ci de 6’7, 204 livres. N ° 133 au général et n ° 43 en avant. Mes mauvais éclaireurs me disent qu’il a un potentiel B +. Suffisant pour moi.

Je retire l’offre de Scheer avec deux gros à bord et offre à Andre Wiedemann, un meneur de 6’2 de LA qui est classé n ° 288 au classement général et n ° 84. J’essaye juste de mettre des gardes ici.

Je signe Cisse la semaine prochaine. Dope. Le garde de tir s’est classé au 182e rang mondial et au 32e rang à son poste. Regardez ces statistiques monstre AAU:

Cinq rebonds et cinq passes décisives par match avec 1,1 bloc et interceptions avec un score solide? Roi. Nous nous préoccuperons du tournage extérieur plus tard.

J’atterris Wiedemann pour clore la semaine. Western Illinois met fin à l’intersaison avec quatre recrues dans ma première année, les trois étoiles. Bon départ.

Après avoir défini mon emploi du temps, jetons un premier coup d’œil à la nouvelle liste.

Enfer ouais. Mes trois meilleurs joueurs sont des étudiants de première année et quatre de mes cinq premiers.

Richards est de loin le meilleur joueur de l’équipe avec 75 points, avec un potentiel C +, le plus élevé de tous sur la liste (tout le monde a un potentiel C ou C-). Richards a également déjà augmenté d’un pouce, jusqu’à 6’8 maintenant. Nous allons déplacer Thompson au centre – facilement assez grand pour les cinq de la Summit League à 6’8, 252 livres – et un court avant de départ pour les quatre prochaines années. Mon mec Ferdinand a du style:

Cissie passe aux trois et maintient également sa cote globale de 69. Quatre étudiants de première année dans la formation de départ, vous tous.

À la deuxième année, avec quatre autres bourses ouvertes à pourvoir.