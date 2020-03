Le plan de la Premier League pour sauver sa saison pourrait être plus étrange que d’annuler

Bonjour et bienvenue dans une autre édition de Tactically Naive, la chronique hebdomadaire de football de SB Nation. Venir à vous vivre de l’auto-isolement dans le sud de Londres. Envoyez des beignets. S’il vous plaît, quelqu’un, envoyez-nous des beignets.

BIENVENUE À PREMIER-LEAGUE-A-GEDDON

Nous pensons qu’il y a autant de projets pour terminer la saison de football qu’il y a de gens qui souhaitent voir la saison de football terminée. L’arrêt du coronavirus est le rêve d’un planificateur amateur: une chance de faire tourner des schémas élaborés à partir de rien, de les jouer, puis de hocher la tête à votre propre intelligence alors qu’ils se dissolvent dans le néant.

Faire des choses similaires, mais avec beaucoup plus de pertinence, sont les différents gros cerveaux de la Premier League. Et selon The Independent, une idée qui «gagne du terrain» ces derniers jours est un «méga-événement télévisé» dans lequel les clubs:

jouer à des matchs télévisés dans des camps isolés de «style Coupe du monde» dans les Midlands et à Londres en juin et juillet, afin d’essayer de terminer la saison 2019/20 au milieu de la pandémie de coronavirus. […] The Independent a été informé que des plans avaient été élaborés pour téléviser les 92 matches restants, avec une poignée tous les jours pendant les mois d’été.

L’avantage évident de ce plan est qu’il complète la saison. Les matchs sont joués, les contrats de diffusion sont remplis et personne ne doit poursuivre personne parce qu’il a participé ou n’a pas participé à la Ligue des champions. La saison peut être marquée par une grande FIN rouge, et les choses peuvent évoluer.

Et cela semble plutôt excitant, non? C’est un pitch puissant, à première vue. «Vous vous souvenez des phases de groupes de la Coupe du monde que vous aimez tant, quand le soleil brille et que vous pouvez regarder trois matchs de football par jour sans que personne ne puisse se plaindre? Et bien, mais c’est la Premier League? Assez savoureux, non? “

Réfléchissez un peu plus longtemps, cependant, et cela commence à sembler un peu particulier. Quatre-vingt-douze matchs en un mois, c’est beaucoup de football – presque une autre moitié de la Coupe du monde est bouclée. Et la Coupe du monde a 32 équipes à parcourir, beaucoup d’entre elles sont intéressantes et relativement peu familières même en ces temps sursaturés. Cela ne peut pas vraiment être dit pour Norwich City.

Le pouvoir de la Premier League et la vague de soulagement face à ce qui se fait réellement seront-ils capables de surmonter l’étrangeté fondamentale de tout cela? Tous ces jeux, l’un après l’autre, à huis clos. Des joueurs totalement isolés du monde; les fans totalement isolés les uns des autres. (En supposant que nous ne soyons pas autorisés à retourner dans les pubs d’ici là.) Il y a même une suggestion d’utiliser des terrains d’entraînement, ce qui conduirait vraiment à la maison à quel point tout cela est devenu étrange. Imaginez votre équipe reléguée par un but marqué sur un terrain d’entraînement. Misère totale, encadrée par quelques sacs de boules.

En fin de compte, ce plan pourrait-il être plus étrange que d’arrêter complètement la saison? Cela, au moins, préserverait la relation entre la saison de football et la forme de l’année. Nous avons essayé de faire 2019-2020 et nous avons échoué. Espérons que 2020-21 va mieux, si cela se passe du tout. Cela peut être insatisfaisant et même profondément bouleversant pour certaines parties, mais ce n’est pas étrange.

Mais cela laisserait beaucoup de questions ouvertes, et bien que les questions sportives ouvertes puissent être traitées, les questions juridiques ouvertes deviennent en effet très coûteuses. C’est pourquoi beaucoup de personnes très bien payées dans de très beaux costumes se posent des questions comme: «Quel est le premier point, moralement parlant, qu’il est acceptable de détourner les ressources médicales nécessaires pour un tournoi national de football d’une situation continue pandémie mondiale, afin de remplir un contrat de diffusion? »

Tout dépend, bien sûr, de ce que fait la maladie et, peut-être plus important encore, si le Royaume-Uni comprend ce qu’il attend de la maladie. Mais si nous supposons une date de fin du 31 juillet, coïncidant avec la fin des contrats de football, et accordons un mois pour les matchs, plus une semaine ou deux pour la “pré-saison”, alors vous vous attendriez à ce que cela se déroule par mi-juin au plus tard. Ce qui signifierait qu’il faudrait en convenir beaucoup plus tôt.

La logistique est considérable. Installations de formation et logements pour 20 escouades, équipes de gestion et personnel de soutien, plus arbitres, plus personnel d’exploitation pour les stades, plus équipes de télévision, le tout dans une totale isolation du reste du pays, ce qui nécessitera la sécurité. Vraisemblablement, ils auront besoin d’une capacité de test des coronavirus à la pression, sinon le tout s’arrêtera si quelqu’un tousse. Et ils organiseront tout cela dans Zoom.

Bien. Bonne chance à toutes les personnes impliquées. À tout le moins, cela ferait une fin infernale au documentaire d’Amazon Spurs.

Textes fondamentaux: Watford 3-1 Leicester City



Retour sur les jeux qui, pris ensemble, constituent le football tel que Tactically Naive le souhaite.

A peine besoin d’explication, celle-ci. Il se passe plus de choses dans ce clip de deux minutes que dans la plupart des guerres.

Parfois, je me demande si je ne me soucie plus du football maintenant, à cause de toute cette folie, mais je viens de regarder cela – le temps des blessures lors de la demi-finale de la finale de Watford v Leicester – et j’ai réalisé que j’avais besoin de cette merde dans ma vie au plus vite. À peu près aussi bon que possible, ce pic.twitter.com/ZYl5nlJc6D

– Sean (@shornKOOMINS) 30 mars 2020

Les montagnes russes émotionnelles ne sont pas uniques au football, bien sûr, et autant que nous sommes une colonne de football, les plus hauts et les plus bas proviendront de tout ce qui vous intéresse le plus. Mais les buts du football sont rares et s’intensifient, et ici, où nous passons d’une pénalité à un bout à un vainqueur à l’autre, c’est peut-être la montagne russe la plus intense, la plus distillée et la plus résistante de ces dernières années.

En effet, ce sont deux montagnes russes, une de chaque côté, enroulées étroitement l’une contre l’autre comme une double hélice. Imaginez être Troy Deeney, voir cette miss, puis marquer. Imaginez être Anthony Knockaert, manquant, puis voir cela être marqué. Chaque personne investie dans ce jeu a touché les limites mêmes de ses émotions, dans toutes les directions, en quelques secondes.