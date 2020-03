Le plan de la Premier League pour terminer la saison implique la reprise des matchs le 1er juin et tous les matchs joués à huis clos

La Premier League espère terminer la saison 2019/20 cet été, ce qui signifierait que la campagne 2020/21 pourrait commencer, comme prévu, le 8 août.

Des plans ont été élaborés pour reprendre les matchs de haut niveau à partir du 1er juin et terminer tous les matches dans une période de six semaines, avant le début du 8 août de la nouvelle saison de Premier League.

Il n’y aura pas de football professionnel en Angleterre avant la fin avril au plus tôt

Le PDG de Brighton, Paul Barber, a déclaré que la Premier League s’était engagée à 100% à terminer la saison

Plus tôt cette semaine, les chefs de football en Angleterre ont convenu de prolonger la saison 2019/20 «indéfiniment», étant donné que tout le football a été suspendu jusqu’à au moins fin avril en raison de la pandémie de coronavirus.

Plus de 5 000 cas de COVID-19 ont été confirmés au Royaume-Uni, les dernières statistiques faisant état de 233 décès.

On craint que la pandémie en cours ne signifie que le retour du football à la fin du mois d’avril est extrêmement optimiste, et la Premier League a commencé à formuler des plans sur la façon dont la saison peut être terminée pour éviter une éventuelle catastrophe financière.

Selon The Telegraph, l’objectif est de reprendre les matchs à partir du 1er juin avec tous les matchs joués sur une période de six semaines jusqu’au 11 juillet – exactement quatre semaines avant le début de la campagne 2020/21.

Ce plan comprend également l’achèvement de tous les matches de la FA Cup, la compétition étant reportée avant le quart de finale.

Selon le rapport, tous les matches se joueront à huis clos et le gouvernement devra “sanctionner la présence des équipes de secours” dans les stades.

Le plan du 1er juin est censé respecter les exigences de diffusion pour cette saison et la prochaine, car cette campagne serait autorisée à commencer à temps. Cela éviterait tout désastre financier éventuel qui aurait été répandu si la saison était déclarée nulle et non avenue et restait inachevée.

Le plan de la Premier League pour terminer la saison 2019/20

Les matchs reprennent à partir du 1er juin et sont joués sur une période de six semaines

Tous les matchs, y compris les matchs restants de la FA Cup, se sont terminés quatre semaines avant le début de la campagne 2020/21

Chaque match se déroule à huis clos et le gouvernement doit sanctionner la présence des équipes de secours

La saison 2020/21 commence, comme prévu, le samedi 8 août

.