Le plan de l’UEFA pour atténuer le coronavirus et mettre fin à la compétition

Empêchez la Ligue des champions de manquer de champion dans son édition 2019/20. Telle est la mission que l’UEFA s’est fixée pour la fin de la saison et il semble qu’ils souhaitent la réaliser au prix même de sacrifier le calendrier du Championnat d’Europe. L’organisme dirigé par Ceferin gère différents scénarios pour terminer la compétition de clubs de football la plus importante au monde et éventuellement à partir de mardi prochain, la lumière sera faite sur ce qu’il faut faire lors d’une réunion prévue à Nyon.

En principe, L’UEFA veut rencontrer un panel d’experts sur le coronavirus pour savoir combien de temps durera la quarantaine et sur cette base ajuster le calendrier. La plus haute instance de football européen n’exclut pas la possibilité que les matchs de quart de finale et de demi-finale de la Ligue des champions se jouent en un seul match pour alléger les dates.

L’UEFA envisagerait cette option avec un match nul pour déterminer quelle équipe aurait l’avantage sur le terrain réussissant ainsi à éviter le report de la coupe de l’euro. On ne sait pas si les clubs donneront leur accord à cette mesure possible, mais le corps de Ceferin donnerait le temps de tout concilier nonobstant le fait que le tournoi continental par équipe continue de commencer le 12 juin.

Un autre flux, cependant, Gageons que la Ligue des Champions se tienne avec tous ses matches et ses phases éliminant l’arbitraire de la compétition. Cela étant, plusieurs clubs soutiennent que la solution la plus équitable est l’annulation d’une toute nouvelle compétition telle que la Ligue des Nations Europa, cédant la place à la célébration de la Coupe Euro à l’été 2021. Beaucoup ajoutent que ce ne serait pas un scénario aussi dramatique car il y aura un an et demi avant la Coupe du monde de Qatar 2022, qui se tiendra pendant les mois d’hiver.

Quoi qu’il en soit, L’UEFA est à la croisée des chemins car l’objectif initial est d’éviter l’annulation de la finale prévue le 30 mai à Istanbul. Il sera également nécessaire de mesurer les pertes économiques liées à la réduction de la concurrence et qui pourraient affecter les clubs de manière significative. Le football doit également se réinventer pour surmonter la crise des coronavirus.