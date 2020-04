Le plan de retour MLB proposé a les Astros et les Dodgers dans la même division

Alors que la pandémie mondiale de coronavirus a mis un terme au monde du sport, il y a un certain optimisme croissant dans les cercles MLB que la saison peut être sauvée le plus tôt possible.

Selon un rapport de Bob Nightengale des USA TODAY Sports, la MLB envisage un plan qui commencerait la saison le 2 juillet au plus tard et comprendrait au moins 100 matchs de saison régulière. Les équipes joueraient également ces jeux – au moins éventuellement – sur leur terrain de jeu sans fans, s’éloignant de l’idée proposée du biodôme Arizona / Floride / Texas.

Pour réussir ce plan extrêmement audacieux, il faudrait une augmentation spectaculaire des tests à l’échelle nationale. Mais pour que le calendrier fonctionne, la MLB réorganiserait toute la ligue en trois divisions: Est, Ouest et Centrale.

C’est là que ça devient intéressant parce que quiconque a suivi cette intersaison de baseball sait que le scandale de la tricherie des Astros de Houston a fait la une des journaux. Et les joueurs des Dodgers – après avoir perdu les World Series 2017 contre Houston – ont été les critiques les plus virulents des Astros et de la MLB.

Eh bien, jetons un œil aux divisions potentielles:

EST New York Yankees and Mets, Boston Red Sox, Washington Nationals, Baltimore Orioles, Philadelphia Phillies, Pittsburgh Pirates, Toronto Blue Jays, Tampa Bay Rays, Miami Marlins OUEST Los Angeles Dodgers and Angels, San Francisco Giants, Oakland Athletics, San Diego Padres, Arizona Diamondbacks, Colorado Rockies, Texas Rangers, Houston Astros, Seattle Mariners CENTRAL Chicago Cubs et Chicago White Sox, Milwaukee Brewers, St.Louis Cardinals, Kansas City Royals, Cincinnati Reds, Cleveland Indians, Minnesota Twins, Atlanta Braves, Detroit Tigers

Les Dodgers et les Astros sont passés de ne pas se rencontrer lors de la saison 2020 à, euh, ÊTRE DANS LA MÊME DIVISION. Oui s’il vous plaît.

Nous nous attendions déjà à ce que les retombées sur le terrain du scandale des Astros en fassent l’une des saisons MLB les plus dramatiques, et nous avons dû suspendre ces plans. Mais si cette idée de réalignement et de retour se concrétise, chaque réunion Dodgers-Astros sera un rendez-vous télévisé.

L’idée des Astros et des Dodgers de la même division avait enthousiasmé les fans de MLB par les possibilités.

Même si ce plan semble peu probable, il doit se produire pour cette seule raison. Trouvez un moyen (sûr et responsable), MLB.

