Le plan de transfert de Tottenham en janvier a échoué car l’attaquant cible la femme de Krzysztof Piatek ne voulait pas vivre à Londres

Des informations en Allemagne indiquent que le déménagement proposé par Krzysztof Piatek en janvier à Tottenham n’a pas été mené à bien – à cause de sa femme.

Selon SportBild, l’autre moitié de Piatek était réticente à déménager à Londres malgré l’intérêt des Spurs pour l’attaquant, car elle voulait être plus proche de chez elle.

En conséquence, Piatek a finalement scellé un transfert vers le Hertha Berlin, le jeune homme de 24 ans et sa famille n’étant plus qu’à quelques heures de la frontière polonaise.

. – .

Piatek espère retrouver son meilleur niveau en Allemagne

Jamie O’Hara dit que Jose Mourinho peut gagner un trophée chez Spurs

Il a été largement rapporté tout au long du mois de janvier que Jose Mourinho était intéressé par l’attaquant et voulait qu’il remplace le blessé Harry Kane sur une base de prêt, mais Milan aurait favorisé une vente permanente.

Piatek a inscrit 22 buts en championnat pour Gênes et Milan lors de la saison 2018/19, un de plus que Cristiano Ronaldo lors de sa première campagne à la Juventus.

Le Polonais a décroché un flyer ce trimestre, marquant neuf buts lors de sa première ligue, sept matchs pour Gênes et cinq dans ses cinq premiers pour Milan – ce qui lui a valu le surnom de Robocop, donné par le manager de Milan, Gennaro Gattuso.

Mais sa forme a considérablement ralenti cette saison, ne récoltant que quatre fois en 18 apparitions, obligeant Milan à faire un pas pour Zlatan Ibrahimovic, 38 ans.

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires EN DIRECT à venir sur talkSPORT, ci-dessous …

Tottenham vs Southampton (mercredi, 19 h 45) – talkSPORT

Bristol City vs Birmingham (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Wigan vs Preston (samedi, 12h) – talkSPORT 2

Everton vs Crystal Palace (samedi, 12h30) – talkSPORT

Sunderland vs Ipswich (samedi, 15h) – talkSPORT 2

Brighton vs Watford (samedi, 17h30) – talkSPORT

Nottingham Forest vs Leeds (samedi, 17h30) – talkSPORT 2

Depuis le retour du Suédois à San Siro, Piatek a été relégué au banc avant d’obtenir son transfert du côté de la Bundesliga Hertha pour un peu moins de 20 millions de livres sterling.

Il a marqué son premier but pour la tenue berlinoise mardi soir, contre Schalke lors de sa deuxième apparition depuis la fin de son transfert.

.