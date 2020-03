Le plan directeur de Bill O’Brien GM pour les mauvaises transactions et les décisions déroutantes

À ce stade, vous auriez chassé Bill O’Brien de votre ligue fantastique. Lundi, les Texans ont échangé DeAndre Hopkins – un receveur dynamique large qui ne manque jamais de matchs et est aimé des coéquipiers et des entraîneurs – aux Cardinals en tant que tête d’affiche dans un package qui a ramené un choix de deuxième tour en 2020, un quatrième tour en 2021 choisir et exécuter le contrat gonflé de David Johnson.

Nous pouvons comprendre à quel point ce commerce est mauvais en examinant deux autres métiers qui se sont produits lundi. Les Vikings ont échangé Stefon Diggs – un excellent receveur qui n’a, au cours de ses cinq saisons dans la NFL, jamais eu plus de yards de réception ou de touchés que Hopkins – aux Bills pour un choix de première ronde en 2020 et quatre autres choix de repêchage sans avoir à prendre sur un mauvais contrat. Et plus tôt, les Ravens ont échangé Hayden Hurst – leur extrémité serrée de sauvegarde, qui est une assez bonne extrémité serrée de sauvegarde, mais toujours une extrémité serrée de sauvegarde – aux Falcons pour pratiquement le même package commercial que les Texans pour Hopkins, seul Baltimore n’avait pas prendre un mauvais contrat. Les Texans ont obtenu une valeur de sauvegarde assez bonne pour l’un des meilleurs récepteurs du jeu le même jour qu’un récepteur légèrement pire a été traité pour un transport beaucoup plus important.

La débâcle de Hopkins est la dernière d’une série de mauvais métiers qu’O’Brien a concoctés. Avant le début de la saison NFL 2019, il a échangé le défenseur de passes Pro Bowl Jadeveon Clowney aux Seahawks pour un choix de troisième ronde et une paire de secondeurs suppléants. Il a également envoyé un boisseau de choix de repêchage aux Dolphins pour débarquer le plaqueur offensif Laremy Tunsil, qui a connu une excellente saison 2019 tout en menant la ligue en faux départs d’un mile.

Un mauvais métier est drôle; deux est une tendance; trois devraient légalement autoriser une base de fans à voter contre le leadership de leur équipe. Après le commerce Hopkins, votre conversation de groupe de ligue deviendrait balistique pour accuser ce propriétaire de fantaisie de collusion, d’incompétence, ou des deux, et bientôt votre copain qui mourrait d’envie d’entrer dans la ligue serait promu à prendre sa place. Dans la vraie vie, cependant, c’est O’Brien qui continue à être promu.

Cela fait presque un an que les Texans ont licencié l’ancien directeur général Brian Gaine, puis ont tenté, et ont échoué, d’embaucher le directeur du personnel des Patriots Nick Caserio – l’ancien collègue d’O’Brien – pour le remplacer. Pendant ce temps, Houston n’a fait appel à personne d’autre pour faire le travail de GM. Au lieu de cela, l’équipe a officieusement confié ces responsabilités à O’Brien, déjà l’entraîneur-chef de l’équipe. En janvier, O’Brien a officiellement obtenu le titre de directeur général.

Que pouvons-nous apprendre de la philosophie O’Brien GM de son histoire commerciale désastreuse? Voici trois plats à emporter:

Ébauche? Quel brouillon!

Sept Texans ont été nommés dans au moins trois Pro Bowls depuis 2010: Hopkins, Clowney, quart-arrière Deshaun Watson, pass rusher J.J. Watt, le receveur Andre Johnson, le plaqueur offensif Duane Brown et le porteur de ballon Arian Foster. Six de ces joueurs – tout le monde sauf Foster – ont été repêchés par les Texans avec un choix de première ronde. Après avoir lutté pour lutter pendant la majeure partie de leur première décennie dans la ligue, les Texans ont remporté l’AFC South à six reprises au cours des neuf dernières années grâce principalement à cette série de repêchage réussie.

Maintenant, les Texans ont échangé trois de ces joueurs sans obtenir un choix de premier tour en retour. En 2017, ils ont échangé Brown aux Seahawks contre des deuxième et troisième rondes. (Avant le temps d’O’Brien en tant que directeur général, mais tout de même remarquable.) L’année dernière, ils ont échangé Clowney à Seattle contre un forfait tout aussi décevant, et nous avons déjà expliqué à quel point l’affaire Hopkins était déconcertante. Pendant ce temps, Houston a abandonné les choix de repêchage. Les Texans ont renoncé à deux choix de première ronde et à un choix de deuxième ronde pour acquérir Tunsil et Kenny Stills. (Qui savait que Tunsil, le roi du faux départ, était fondamentalement trois ou quatre fois meilleur que DeAndre Hopkins? Cela semble être le cas d’après les retours commerciaux!) L’équipe a également traité deux troisièmes rondes l’année dernière, une pour Duke Johnson et Gareon Conley.

L’histoire des Texans indique clairement que la meilleure façon de construire une franchise NFL est de rassembler de nombreux choix de première ronde et de les utiliser efficacement. O’Brien n’a pas compris. Il dépouille les Texans des stars qu’ils ont gagnées grâce au repêchage intelligent sans donner à l’équipe l’occasion de reconstituer la liste avec les futurs premiers joueurs.

Il croit toujours aux demi-jupons

L’année dernière, les 11 meilleurs demi offensifs de la ligue en se précipitant au mètre étaient tous âgés de 25 ans ou moins, et chacun d’eux a joué pour l’équipe qui les a repêchés. La raison en est évidente: jouer en courant en arrière met une tonne d’usure sur le corps et les joueurs ne peuvent pas le maintenir très longtemps. La meilleure façon d’acquérir un porteur de ballon efficace est d’en rédiger un.

Curieusement, Bill O’Brien a apparemment décidé que la seule façon d’acquérir des coureurs en arrière est d’échanger contre des vétérans. Lundi, Houston a échangé contre Johnson, un joueur de 28 ans qui a connu une baisse abrupte depuis qu’il a dirigé la ligue dans les chantiers de mêlée et les touchés totaux en 2016. L’an dernier, Johnson a eu du mal à battre Chase Edmonds au camp d’entraînement, puis a été usurpé sur la carte des profondeurs par Kenyan Drake. Certains coureurs en arrière ressemblent à des guépards – rapides comme l’éclair, agiles, explosifs. En 2019, Johnson ressemblait plus au gnou léthargique qui se séparait de sa meute et mangeait:

Cette décision marque la troisième fois en moins d’un an que les Texans s’échangent contre un vétéran qui court. L’année dernière, Houston a échangé un choix de troisième ronde pour Duke Johnson et a échangé la garde offensive Martinas Rankin aux Chiefs pour Carlos Hyde. Johnson et Hyde se sont avérés être un tandem décent pour les Texans – Hyde a couru pendant plus de 1 000 mètres et Johnson était le principal receveur de l’équipe.

Mais échanger contre des running backs semble inefficace – et cher! Houston a renoncé à un choix de troisième ronde pour Duke Johnson, 26 ans! Lors de la troisième ronde du repêchage de l’an dernier, les Bills ont sélectionné Devin Singletary et les Bears ont obtenu David Montgomery – tous deux des porteurs de ballon qui ont connu de meilleures années que Johnson et qui développeront des contrats bon marché pendant que Johnson aura 27 ans. Ils ont renoncé à un joueur de ligne offensive de départ pour Hyde. ! Et ils ont donné DEANDRE HOPKINS POUR DAVID JOHNSON!

La chose intelligente à faire serait d’utiliser des choix de milieu à tard dans les demi-arrières – malheureusement, O’Brien les a tous échangés.

Il n’aime pas faire le tour

Ayant plusieurs emplois, il est difficile de se concentrer uniquement sur l’un d’eux. Si une équipe de la NFL a un directeur général dédié, par exemple, il peut répondre aux appels des 31 autres équipes pour évaluer la meilleure offre disponible pour un talent de superstar. Quand quelqu’un est l’entraîneur-chef, l’entraîneur des quarts-arrière, le directeur général, le commissaire des incendies, le trésorier, le maître de gril, l’avocat général et le roi de la franchise, cependant, il n’a pas le temps de faire preuve de diligence raisonnable. S’il reçoit une offre décente de la part d’une équipe, il doit l’accepter – après tout, il doit également moudre la bande à partir de 15 heures. à minuit en serrant suffisamment de place pour concevoir les nouveaux uniformes de l’équipe.

Cet effet a été rendu très clair en 2019. Les Texans ont réalisé qu’ils pouvaient tuer deux oiseaux avec une pierre en vendant Clowney, qui attendait un nouveau contrat, à Miami tout en acquérant Tunsil pour combler un trou à gauche. Cependant, Clowney n’était pas sous contrat et n’avait aucune envie de jouer pour les Dolphins. Les Texans ont donc échangé Clowney contre une équipe pour laquelle il voulait jouer: les Seahawks. Mais Seattle savait que les Texans n’avaient aucun effet de levier, car ils ne souhaitaient traiter qu’avec une autre équipe et les ont rapidement arnaqués. Ensuite, Houston est retourné et a conclu un échange séparé avec les Dolphins – qui savaient également que les Texans n’avaient aucun effet de levier – et les a rapidement arnaqués.

Nous ne connaissons pas le tic-tac du commerce Hopkins comme nous le faisons avec les débâcles de Clowney-Tunsil. Mais pensons-nous que c’était la meilleure offre que les Texans auraient pu obtenir pour DeAndre Freakin ’Hopkins? Bien sûr que non! Ils ont obtenu le même forfait que les Falcons ont abandonné pour Hayden Hurst! Cela devait être la seule offre que Bill O’Brien ait entendue, et il pensait que c’était bien.

Hélas, rien ne semble couler l’influence d’O’Brien dans l’organisation texane. Certains pensaient qu’il serait renvoyé en tant qu’entraîneur-chef après avoir pris une avance de 24-0 en séries éliminatoires; au lieu de cela, il a été promu GM. D’ici 2025, O’Brien sera probablement en charge de toutes les opérations de football des Texans, ainsi que de la publicité, des médias sociaux et des concessions de l’équipe. Il va échanger la fourniture de hot-dogs du stade contre un tas de ces étranges cacahuètes de cirque emballées individuellement que les personnes âgées distribuent à l’Halloween.

