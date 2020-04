Le plan en Italie, payer les tests 5 fois plus cher et allouer l’argent aux tests pour les citoyens

La Série A Il se prépare au retour, toujours dans l’attente de l’approbation définitive du gouvernement italien qui donne le feu vert pour que la formation reprenne le 4 mai, jour où des milliers d’Italiens reprendront leurs activités professionnelles. Cependant, il est toujours indispensable de subir le test du coronavirus auparavant, si difficile à obtenir. Selon la presse italienne, la Serie A serait disposée à payer pour chaque test deux ou même cinq fois son prix, afin que l’argent restant puisse être utilisé pour acheter des tests pour la population générale.

Après une rencontre avec le ministre italien des Sports, Spadafora, la Fédération est convaincue qu’elle a fait tout son possible pour obtenir le feu vert du gouvernement et que les clubs de football italiens reprennent leurs activités le 4 mai. La principale exigence pour reprendre l’activité est de soumettre les joueurs au test du coronavirus pour exclure d’éventuelles infections. Cependant, cela a déclenché un débat éthique étant donné le grand nombre de tests qui devraient être effectués et la difficulté de passer les tests même pour le personnel de santé.

Selon les informations d’Il Corriere dello Sport, la Serie A aurait exprimé sa volonté d’acquérir les tests COVID-19 nécessaires pour examiner ses joueurs et qui paierait le double voire 5 fois son prix de sorte que l’argent excédentaire a été utilisé pour acquérir des tests auprès du reste de la population. “Chaque club achètera 1 000 tests mais en paiera 2 000 pour que la moitié soit destinée aux personnes qui en ont besoin”dit l’information. Et il a même été souligné la possibilité que le don soit jusqu’à cinq fois plus élevé.