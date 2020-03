LE PLUS CHER | Le prix de marché de Raúl Jiménez remonte

Transfermarkt, le portail spécialisé dans la valeur des joueurs professionnels et les statistiques, a publié les mises à jour des valeurs de mi-saison et maintenant Raúl Jiménez, avec sa grande campagne, est devenu le Mexicain le plus cher du marché.

L’international mexicain se rapproche du top 15 des avant-gardistes les plus précieux du monde … Va-t-il rattraper Lewandowski, Aubameyang & Co. bientôt?

L’attaquant des Loups Jiménez en hausse – Le Mexicain le plus précieux de l’histoire étend son avance

Raúl Jiménez a atteint la valeur la plus élevée de sa carrière, avec un total de 50 millions d’euros. Ce grand nombre fait également de lui le Mexicain le plus cher de tous les temps et emmène 15 millions au joueur aztèque le plus proche, Hirving Lozano, dont la valeur est de 35 millions.

Depuis le début de la saison, la carte de Jiménez a augmenté de 8 millions et a été l’un des joueurs qui a remporté le plus de valeur dans le monde. Ses actions sur le terrain se reflètent désormais dans son accroissement du marché. En cette saison, le «Mexican Wolf» a 13 buts en Premier League, une marque historique pour un Mexicain et toutes compétitions confondues et compte 22 buts, ainsi que 10 passes décisives.

Dans le top 10 des joueurs mexicains ayant la valeur marchande la plus élevée, il n’y a qu’un seul joueur dans la MX League. C’est José Juan Macías, l’attaquant de Chivas qui est le septième joueur mexicain le plus cher, à égalité avec Rodolfo Pizarro et Diego Lainez, pour une valeur de 10 millions d’euros.