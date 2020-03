Le plus grand changement de draft de la NFL de Mel Kiper donne aux Patriots un nouveau QB

La vue en haut du brouillon de la NFL ne change pas. Depuis janvier, c’est Joe Burrow et n ° 1 et Chase Young au n ° 2.

Après cela, personne ne sait vraiment ce qui va suivre. La classe de cette année est remplie de talent des deux côtés du ballon, mais le pronosticeur du projet ESPN voit le premier tour se pencher fortement vers l’offensive – en particulier les quarts-arrière, les bloqueurs et les récepteurs larges. C’est un sentiment partagé par l’expert de SB Nation, Dan Kadar, dans sa nouvelle programmation du Jour 1.

Cela a conduit à un décalage entre le deuxième projet de simulation de Kiper, publié en février avant le NFL Scouting Combine, et ses dernières prédictions. L’analyste de longue date a vu de grands sauts pour des joueurs larges comme Henry Ruggs et Justin Jefferson, tandis que des défenseurs hors concours tels que A.J. Epenesa, Kenneth Murray et Noah Igbinoghene sont tous tombés.

Voici les principaux enseignements du dernier aperçu de Kiper sur un paysage de projets en constante évolution. Commençons par les champions en titre de l’AFC Est, qui doivent soudainement accélérer leur plan de sortie de Tom Brady.

Le prochain quart-arrière de la franchise des Patriots est … Jordan Love



En février, Kiper a prédit que la Nouvelle-Angleterre passerait un choix de premier tour sur un quart-arrière pour la première fois depuis 1993 en sélectionnant Jacob Eason de Washington au n ° 23. Il a changé d’avis à la suite de la moissonneuse-batteuse; il a plutôt les Pats ciblant Jordan Love, un passeur de l’Étah.

C’est un changement par rapport aux autres projets qui ont été publiés avant que Brady ne quitte la Nouvelle-Angleterre pour les confins plus chauds de Tampa Bay. Ces prédictions ont souvent vu les Patriots se concentrer sur le rechargement de leur défense dominante, mais le départ du légendaire quart-arrière poussera probablement Bill Belichick vers un jeune passeur en développement pour rivaliser avec une salle QB qui comprend Jarrett Stidham, Brian Hoyer et Cody Kessler.

L’amour ferait de la Nouvelle-Angleterre un quart-arrière à plafond élevé, mais il n’est pas le genre de passeur averse au risque auquel Belichick a fait confiance dans le passé. Il ressemblait à un choix potentiel dans le top 10 après une saison 2018 percée (8,6 yards par tentative, 32 touchdowns, six interceptions, record 11-2), mais retomba sur terre l’année suivante (7,2 yards / tentative, 20 touchés, 17 INT, enregistrement 7-6). Les Patriots n’ont pas eu un quart-arrière lancé plus de 14 interceptions en une saison depuis 1999.

Drafting Love donnerait à la Nouvelle-Angleterre son propre projet de type Josh Allen. Tous les deux étaient des quarts montagneux de Mountain West armés avec des questions auxquelles répondre sur l’exactitude, la prise de décision et les lancements de soutien. Allen s’est amélioré au cours de ses deux premières saisons à Buffalo; La Nouvelle-Angleterre devra peut-être espérer une courbe d’apprentissage plus douce avec Love – qui peut ou non être capable de jouer un rôle de départ en tant que recrue compte tenu de son jeu universitaire inégal – si elle veut défendre son titre de l’AFC East pour la 12e année consécutive.

La classe 2020 regorge de talents bloquants

La récolte de bloqueurs de ce printemps est remplie de spécimens massifs et athlétiques qui peuvent détourner les rushers de passage de 265 livres et les poussoirs rotatifs avec une relative facilité. Kiper compte sept joueurs de ligne offensifs au premier tour de sa dernière simulation, dont quatre parmi les 14 meilleures sélections.

Cela commence avec l’attaquant de l’Iowa, Tristan Wirfs, qui recevrait l’appel pour protéger Kyler Murray avec le huitième choix des Cardinals. Mekhi Becton de Louisville (10e, Browns) et Jedrick Wills de l’Alabama (11e, Jets) suivent peu après dans des rôles similaires, dégageant de l’espace pour les jeunes passants montants. Andrew Thomas – qui a été identifié comme le nouveau tacle droit de Brady à Tampa – Josh Jones, Ezra Cleveland et le joueur de ligne intérieure du Michigan Cesar Ruiz complètent la liste de Kiper des joueurs de ligne offensifs du premier tour. La liste de Kadar comprend les cinq premiers noms de cette liste, ainsi que l’attaquant gauche de l’USC Austin Jackson, qu’il place dans le top 20.

Il peut aussi y avoir de la place pour un de plus dans ce groupe. Le faux projet de Kiper a probablement été écrit avant que le centre Pro Bowl des Cowboys Travis Frederick n’annonce sa retraite, laissant l’équipe avec un besoin soudain.

Dallas pourrait rouler avec Joe Looney récemment reconduit au centre, un travail qu’il a rempli lorsque Frederick a raté la saison 2018 alors qu’il était aux prises avec le syndrome de Guillain-Barre, ou cibler un bloqueur de premier tour à la place. La place de numéro 17 est peut-être un peu tôt pour un gardien / centre comme Ruiz, mais Jerry Jones peut décider que c’est le bon endroit pour repêcher un gars qu’il aime – tout comme il l’a fait lors du repêchage de Frederick 31e en 2013.

Les équipes qui ont besoin de cibles auront de nombreuses occasions d’ajouter une recrue d’impact

La période d’agence libre n’a pas connu beaucoup d’action en ce qui concerne les récepteurs larges. C’est probablement parce que le projet de cette année va inonder le marché de jeunes changeurs de jeu abordables.

Kiper compte sept élargissements parmi ses 32 premiers choix. Kadar en a six. Le top trois pour les deux experts est une combinaison du duo de l’Alabama Jerry Jeudy et Henry Ruggs avec la star de l’Oklahoma CeeDee Lamb. Ils pourraient finir par stimuler de jeunes quarts pour des clubs comme les Jets ou les Broncos, ou ajouter un peu de punch supplémentaire à de bons, pas grands corps de réception à San Francisco, Dallas ou Las Vegas.

Les 49ers ont expédié le défenseur de passes en étoile DeForest Buckner aux Colts pour obtenir un deuxième choix de première ronde ce printemps (n ° 13 au total). Il est presque certain qu’ils en utiliseront une pour ajouter une autre arme polyvalente dans l’écurie de Jimmy Garoppolo.

La cible du LSU, Justin Jefferson, et le meneur de jeu de Clemson, Tee Higgins, étaient les deux plus gros élévateurs d’élargissement dans la dernière maquette du scribe ESPN. Jefferson en particulier a ébloui, présentant un solide mélange de taille (6’1, 202 livres), de vitesse et d’explosivité qui a peut-être cimenté sa place de choix du Jour 1.