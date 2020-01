Le plus récent pape dans «Le nouveau pape» est essentiellement Bourriquet avec Eyeliner

Nos prières de contenu ont été exaucées: de la fumée blanche a émergé des bureaux de HBO, et le jeune pape est enfin de retour. Eh bien, en quelque sorte. Le jeune pape est maintenant le nouveau pape – et comme son titre l’implique, il y a un nouveau pape en ville. Ne vous inquiétez pas, Pius XIII de Jude Law peut toujours revendiquer le titre de Pontife Alive le plus sexy du peuple, mais un challenger de la papauté a émergé sous la forme de John Malkovich. C’est jeune contre nouveau et Law contre Malkovich alors qu’une lutte pour le pouvoir au Vatican a marqué un tas de bangers EDM – pas une blague – menace de créer des pécheurs pour nous tous. Chaque semaine, nous nous plongerons dans l’eau bénite, plongerons dans le monde sacrilège de Paolo Sorrentino et sortirons des écritures (blogs). Notre voyage se poursuit avec le deuxième épisode.

Verset I. Reprise du statu quo sur le péché

L’histoire officielle du Vatican est que le pape François II – ancien cardinal Viglietti, et avant cela, le doux confesseur de la curie et de Pie XIII – est décédé d’une crise cardiaque soudaine, qui, nous le savons, était probablement un assassinat papal. Ce pape était tout simplement trop réveillé pour le cardinal Voiello et les autres joueurs puissants du conclave; ils traitent une refonte papale de la même manière que quelqu’un pourrait réinitialiser le niveau d’un jeu vidéo avec désinvolture. (Sauf, vous savez, nous parlons du chef de l’une des plus grandes religions du monde – la sémantique!) Les cardinaux semblent soulagés de récupérer leur butin sacré:

Comme ils sont saints. Mais le public ne craint pas pour cette couverture, et les médias s’interrogent sur les circonstances réelles de la mort de François II. (Pendant ce temps, j’imagine que Chris Cillizza de l’univers du Nouveau Pape est évalué pour une terrible colonne qui sélectionne les gagnants et les perdants du Vatican à la mort immédiate du pape.) De nombreux médias comparent ce qui est arrivé à Woke Pope à la mystérieuse mort IRL du pape Jean-Paul Ier ; certains insinuent même que Voiello était responsable. Le Vatican a également expulsé les réfugiés que François II a accueillis hors de ses terres. Vous n’avez pas besoin d’être un expert en relations publiques pour savoir que c’est une mauvaise image, et tout à fait antithétique aux soi-disant valeurs chrétiennes.

L’église est dans la tourmente autant qu’elle l’était lorsque Pie XIII s’est glissé dans son coma. Avec Woke Pope à l’écart, nous sommes revenus au statu quo chaotique et pécheur. Alors Voiello et un petit entourage sont partis pour l’Angleterre, où ils espèrent convaincre Sir John Brannox —a.k.a. John Malkovich – pour devenir le nouveau, nouveau pontife. Brannox a été décrit dans la première comme un “snob” et cette semaine, Voiello craint de ne pas avoir le meilleur tempérament pour le travail. Cependant, je pense que nous avons dépassé le point de laisser Voiello se porter garant de bonnes pépites. Il n’a pas réussi à freiner le comportement extrémiste de Pie XIII au début de sa papauté, puis a mal évalué à quel point il pouvait microgérer François II si mal qu’ils ont dû tuer le pauvre gars. Malgré le jeu du système papal comme les Houston Astros, Voiello est 0 pour 2 au pape. Voyons s’il frappe avec Brannox.

Verset II. Un chant du pape mas

À ce stade, vous vous demandez probablement: où est John Malkovich? Nous avons traversé toute une première de la série avec seulement un aperçu de son personnage dans le générique de fin, et le deuxième épisode taquine les téléspectateurs en gardant Brannox séduisant hors écran. Voiello et son équipage arrivent au domaine de Brannox dans la soirée, où ils sont informés par le majordome en chef – il a une véritable énergie d’Alfred Pennyworth – qu’ils ne pourront pas parler avec l’homme jusqu’au matin. Brannox ne perturbe jamais sa routine «au lit à 10 h 30», pas même pour le secrétaire d’État du Vatican. (Et bon, je respecte tous ceux qui aiment une bonne routine quotidienne!)

Mais pendant que nous attendons tous la vue du pape Malkovitch, nous avons un jeune pape pour subvenir à nos besoins, du moins en esprit. Comme une version plus fumeuse de A Christmas Carol, Voiello, la directrice du marketing du Vatican Sofia Dubois et le cardinal Gutierrez sont visités dans la nuit par Pie XIII, qui se manifeste spirituellement pour aider à allumer un feu lors d’une froide nuit d’hiver pour Voiello, rassure Gutierrez qu’il a fait le bon appel à ne pas avoir de rendez-vous avec le cardinal Assente, et [wipes sweaty brow with communion wafers; genuinely cannot believe I’m typing this out] réconforte doucement Sofia après avoir eu des relations sexuelles avec son mari quelque peu littéralement en utilisant son téléphone pour atteindre l’orgasme. (Je peux déjà sentir l’e-mail provenant des RH.)

Le nouveau pape est sauvage, mec. Et cela témoigne de la puissance de cette série qui, alors que les événements susmentionnés semblent un peu ridicules hors de leur contexte, apparaît à l’écran comme étrangement, sérieusement sentimental. L’échange Gutierrez, en particulier, rappelle comment sa relation avec Pie XIII a façonné les deux (voir: l’avant-dernier épisode incroyablement émouvant du Jeune Pape). Pie XIII est peut-être coincé dans ce que tout le monde considère comme un coma irréversible, mais il n’est pas loin de leur esprit. Et plus nous, le public, devons attendre pour le voir émerger et (probablement) demander un Cherry Coke Zero, plus nous attendrons sa présence physique (sexy).

Verset III. Accepter maintenant les arguments papaux

Avant d’arriver à John Brannox – désolé d’avoir fait sa révélation presque autant que Sorrentino – parlons de ses parents, qui sont révélés avant lui. Ils sont des utilisateurs de fauteuils roulants et passent leurs journées et leurs nuits à penser à Adam, le frère jumeau de Brannox, décédé par une «froide journée d’hiver». Leur mécanisme d’adaptation pour perdre un fils regarde sa pierre tombale plusieurs heures par jour, puis regarde fixement ce sanctuaire effrayant dans leur chambre. (Adam est décédé il y a 40 ans.)

Autre détail curieux: ils ont apparemment coupé John des photos de famille dans leur chambre. Aie. Adam était clairement le fils préféré, mais le processus de deuil extrêmement intense – couplé au fait qu’on nous dit qu’ils évitent intentionnellement de voir leur seul fils vivant – inspire inévitablement certains théoriciens. Cela les dérange-t-il parce que regarder John leur rappelle Adam, car ils étaient jumeaux? Ou est-ce parce qu’ils pensent que John était en quelque sorte responsable de la mort de son frère? Est-ce le pape tueur? Suis-je projeter comment Malkovich est vraiment bon pour jouer des personnages sinistres sur ce nouveau pape? Tout ce que je veux dire, c’est que John Brannox a tué son jumeau? pourrait être le nouveau Cliff Booth a tué sa femme?

Quoi qu’il en soit, nous avons attendu assez longtemps: jugeons Brannox par nous-mêmes. Vêtu d’un costume violet et d’un eye-liner (!) Pour saluer le cardinal Voiello, il est clair que Brannox est une figure énigmatique – et qui ne correspond pas exactement à l’image traditionnelle d’un pape. Il semble également qu’il souffre du même mal que Roman Roy de Succession: il ne peut pas s’asseoir normalement.

Cependant, son tempérament est plus séduisant que son apparence. Il est boudeur et se penche généralement vers une ambiance dépressive. Brannox dit à Voiello qu’il pleure, selon la citation actuelle, “l’imperfection inépuisable du monde”. Tellement marrant, si mélodramatique! (Je suis sûr que son joueur NBA préféré est Kyrie Irving.) Étant donné que nous savons qu’il était autrefois un musicien de punk rock (!!) qui porte toujours un eye-liner, il semble que John Brannox soit fondamentalement Pete Wentz croisé avec Bourriquet. Certes, pas ce que j’attendais de notre nouveau pape bientôt!

Il est si sombre, en fait, que Voiello et Cie ont du mal à le vendre sur la papauté. Les pensées de Brannox semblent s’attarder sur son frère et sa relation irréparable avec ses parents. Il pourrait être au milieu d’une crise de foi de plusieurs décennies, qui donnerait à sa papauté préordonnée un chevauchement tragicomique avec Pie XIII, qui a ouvertement remis en question l’existence de Dieu à plusieurs reprises dans Le Jeune Pape. Désolé, cette introduction Brannox était une sorte de déception. Voici quelques photos du mec pendant ses années punk rock pour alléger l’ambiance.

Verset IV. Questions de famille

Que devons-nous rechercher lors de l’élection d’un nouveau pape? Ne vous inquiétez pas, c’est rhétorique, et la plupart d’entre nous ne sont pas exactement qualifiés pour distribuer des conseils papaux – j’ai une connaissance plus encyclopédique des citations du grand film acclamé Venom que des versets de la Bible. Mais cela vaut la peine de considérer ce qui fait un bon pape dans le contexte de l’univers cinématographique Young / New Pope, étant donné l’agitation papale qui a secoué ce monde.

En théorie, un bon pape devrait avoir les vertus de feu François II (moins, vous savez, le système de surveillance de la masturbation), dont le dogme était d’accepter des réfugiés, de donner aux pauvres et de débarrasser le Vatican de pratiquement toutes ses richesses accumulées. Mais notre pape éveillé n’a pas été élu à cause de ses valeurs: il a obtenu la papauté parce que les cardinaux voulaient une marionnette qui se plierait à leurs demandes.

Dans Le Jeune Pape, Voiello espérait faire du chantage à Pie XIII – allant jusqu’à essayer d’attraper notre chaud et jeune gars ayant une liaison avec Esther, l’épouse d’un des gardes suisses. Mais leur relation n’était pas sexuelle; Pie XIII peut même avoir réussi l’un de ses saints miracles en priant pour que l’infertile Esther ait un enfant. (Ce qu’elle a fait.) Le fait est que: La seule fois où Voiello a pu manipuler Pie XIII dans la série, c’était quand il était distrait par la pensée de ses parents, qui l’abandonnaient enfant. Son ressentiment à l’idée de devenir orphelin était le talon d’Achille de Pie XIII, et la principale raison pour laquelle il semblait canaliser toutes ses frustrations dans le monde une fois qu’il avait été élu pape.

Cela peut avoir une importance pour deux raisons. Pour commencer, avec mopey Brannox, le Vatican est sur le point d’élire un autre pape avec de graves problèmes familiaux – le genre de bagage émotionnel qui pourrait saigner dans son approche de la papauté. (J’imagine que ce serait un peu différent du comportement de Pie XIII, mais le résultat pourrait être tout aussi préjudiciable.) Deuxièmement, nous voyons quelques conspirateurs à Rome – y compris le ministre italien de l’économie et des finances – discuter de la façon dont ils peuvent contrôler ce pape parce que un cardinal anonyme dit qu’il connaît le «secret indicible» de Brannox. S’agit-il de sa famille? Est-ce à propos de son jumeau mort? C’est encore peu clair, mais cela ressemble à une menace légitime – si le décor inquiétant de leur salle de réunion est quelque chose à passer. Cela ressemble à l’aile catholique de la Black Lodge:

Que devrions-nous vouloir lors de l’élection d’un nouveau pape? Eh bien, le Vatican n’a évidemment pas à l’esprit les intérêts du peuple. Mais si le dernier pape va être assassiné parce qu’il est trop réveillé, pouvons-nous au moins faire un compromis pour ne pas élire des mecs avec des bagages familiaux potentiellement chaotiques? Malheureusement, je suis sceptique, notre Pape Punk, même avec les bonnes intentions pour cette position sainte, peut être un bon pape. Pie XIII a finalement compris les choses – “l’enfant pape est devenu un homme”, pour citer le final emblématique du Jeune Pape – et est devenu un leader admirable, mais l’église est trop instable pour faire face à un autre pontife fatalement défectueux. Pour paraphraser Star Wars: Aidez-moi, Pie XIII, vous êtes notre seul pape.

Verset V. Une mise à jour extrêmement importante sur les Rave Nuns

J’ai passé chaque moment éveillé de la semaine dernière à penser au choix inspiré du Nouveau Pape d’avoir un groupe de religieuses enthousiasmées par le générique d’ouverture de l’émission. Et il se trouve que je ne suis pas le seul. Le vrai patriarche de Venise n’a pas apprécié la vue des religieuses en nuisettes dansant sensuellement à la «Good Time Girl» de Sofi Tukker, le père Gianmatteo Caputo jugeant la séquence «offensante» et «dépourvue d’un contexte narratif qui justifie la raison et le contenu . “(Réfutation: laissez-leur avoir leur vol de lumière stroboscopique de fantaisie!)

Ce n’est pas surprenant, ce n’est pas la première fois que l’église s’oppose à l’interprétation surréaliste et provocatrice de Sorrentino de tout ce qui est saint et pape. Mais ils doivent se rendre compte que toute publicité est une bonne publicité et que toute protestation contre ce matériel ne fera que susciter plus d’intérêt, ce qui est impressionnant puisque les débuts du Jeune Pape étaient – et c’est vrai – si populaires en Italie qu’ils ont battu les débuts de Game des trônes sur Sky Italia.

Pour mémoire: Bénissez ces nonnes, qui dansent toujours leurs fesses dans le deuxième épisode sous de nouveaux angles:

J’aime tellement ça; le détail, l’art! Ce sont mes Soeurs Zapruder, et je considère comme mon devoir sacré de vous tenir tous au courant de ce qui se passe avec eux sur une base hebdomadaire. Rendez-vous à la prochaine rave.

