Le PNV prévoit de boycotter la finale et demande à l’Athletic et à la Real Sociedad de sauter avec le maillot de l’équipe nationale d’Euskadi

Il Athlétique et Real Sociedad disputera une finale basque historique du Copa del Rey, un duel sans précédent qui se jouera au stade La Cartuja de Séville. La morbidité est servie car le parti peut à nouveau servir l’indépendance basque en tant que locuteur de leurs revendications. On craint que l’hymne espagnol ne soit entendu par les hobbies des deux équipes, mais le boycott peut encore aller plus loin.

En fait, de la politique, il s’agit d’encourager les masses pour ce 18 avril. Aitor Esteban, porte-parole de la PNV au Congrès des députés, a demandé à l’Athletic and Real Sociedad de se rendre à la finale de la Copa del Rey avec le maillot d’Euskadi: «J’aimerais voir une implication des joueurs, qui sont sortis avec le maillot d’Euskadi sur le terrain pour se souvenir de ce que veut cette ville. Au-dessus des idéologies, nous allions nous mettre d’accord là-dessus, rien ne se passerait, l’Espagne ou l’Etat n’est pas brisé, ce serait un moyen de canaliser les revendications nationales de ce pays et de nous reconnaître en tant que nation ».

J’aimerais Euskadi au Championnat d’Europe

«J’aimerais voir les deux équipes sortir avec le maillot d’Euskadi, pour dire «nous aimerions qu’Euskadi participe à des compétitions internationales et ait participé à ce championnat d’Europe et aux prochaines compétitions», a ajouté le nationaliste basque dans une interview accordée à Radio Popular.

De toute évidence, dans le RFEF craint également que les deux hobbies acceptent de siffler l’hymne de l’Espagne et critiquer le roi Felipe en finale de la Copa del Rey. Le problème n’est pas nouveau, car il se produit lorsque deux équipes avec des secteurs indépendants font face à leurs fans. Les indépendantistes peuvent voir dans cette finale une vitrine parfaite pour leurs revendications, et des politiciens comme Aitor Esteban encouragent déjà les masses à essayer de boycotter ce que devrait être un parti de football.