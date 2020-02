Le point culminant de Cardale Jones est la XFL dans toute sa splendeur absurde

Espérons que le quart-arrière Cardale Jones n’utilise pas la XFL pour obtenir une place dans une équipe de la NFL. Il mérite d’être une légende de la XFL.

Jones a fait une paire d’apparitions XFL avec deux victoires et aucune pénurie de jeux à couper le souffle. Dans la semaine 1, il a fait partie d’un jeu de puces inversé, qui est allé pour un touché dans la victoire des DC Defenders. Dans la semaine 2 contre les New York Guardians, il a fait quelque chose d’absurde et d’absurdement incroyable. C’était le vieux laissez-passer récupéré, échappé, presque mis à sac, renversé et traversé de 12 verges. Facile, non?

Jones l’a fait paraître vraiment, vraiment bien. Et peut-être qu’il a terminé 23 des 37 pour 276 verges, deux touchés et une interception, mais ce jeu était son meilleur.

Après avoir vu cette pièce se rassembler, il n’est pas étonnant que le quart-arrière de New York Matt McGloin ait perdu son sang-froid sur la touche et ait sans cesse interrogé son personnel d’entraîneurs.

