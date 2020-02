Le porteur du drapeau viral des Tonga se qualifie pour les 3e Jeux olympiques et les 2e Jeux d’été

Pita Taufatofua – le porte-drapeau tongan qui est devenu viral pour la première fois après la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Rio 2016 pour son entrée torse nu et complètement huilé – reviendra aux Jeux Olympiques d’été et participera à ses troisièmes Jeux Olympiques consécutifs.

Samedi, au tournoi de qualification olympique Oceana pour le taekwondo en Australie, il a remporté la catégorie 80 kg + pour obtenir une place de qualification pour son pays, et il a déclaré que s’il gagnait, il recevrait la place, ce qu’un officiel olympique des Tonga a confirmé à NBC. Des sports. Et il n’a fait tout cela que quelques semaines après avoir subi une blessure aux côtes.

Avant de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo, Taufatofua, qui a maintenant 36 ans, a publié une note inspirante sur Instagram, écrivant:

L’équipe Tonga est pesée et prête à se battre. J’ai atterri maladroitement pendant le combat en essayant de protéger cette côte fracturée de l’aggravation, entraînant une cheville tordue. Le bon Dieu a définitivement un sens de l’humour dans la façon dont il aime nous tester. Ça n’a pas été une course facile le mois dernier, c’est la nature de la vie… La bande de cerclage me tient ensemble mais tellement contente d’être enfin en compétition. Quoi que vous traversiez, il n’y a pas d’excuses, juste des raisons de continuer à pousser! Comme toujours, je vais me présenter et tout laisser dans le ring. #GoingToNeedABeachAndIceColdCoconutAfterAllThis!

Mais Taufatofua n’a pas fini.

Il cherche toujours à se qualifier pour les Jeux de Tokyo en kayak de vitesse. S’il le fait, il sera le premier athlète à concourir dans un sport différent au cours de trois Jeux olympiques consécutifs et le premier athlète à concourir dans plusieurs disciplines lors des mêmes Jeux d’été depuis 1992, selon NBC Sports.

Aux Jeux de Rio, il a participé au taekwondo et a perdu au premier tour. Et puis pour les Jeux olympiques d’hiver de 2018 à PyeongChang, il s’est qualifié pour le ski de fond en tant que deuxième olympien d’hiver des Tonga. Il est également entré dans la cérémonie d’ouverture avec son célèbre look torse nu et huilé.

Il a terminé 114e sur 116 athlètes dans la course de 15 kilomètres.

Mais ses résultats aux Jeux n’ont pas compté pour les fans des Jeux olympiques. Les gens l’aiment toujours et auront maintenant une autre chance de l’encourager aux Jeux de Tokyo cet été.

