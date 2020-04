Le Portugal suspend définitivement le football non professionnel et annule la saison

La Fédération portugaise de football (FPF) a officiellement annoncé mercredi que le football non professionnel s’arrête définitivement et que la saison est déclarée nulle.. De cette façon, la décision affectera à partir de la troisième division.

«Le conseil d’administration de la FPF a décidé de conclure, sans lauréats, toutes ses compétitions de haut niveau qui sont suspendues à ces dates, sans attribution de titres ni application du régime de promotion et de descente », a expliqué le communiqué de la Fédération, qui s’est réunie ce mercredi par visioconférence.

«Le FPF analysera et communiquera dans les plus brefs délais qu’adviendra-t-il des clubs qui font la promotion en deuxième division, ainsi que les représentants du Portugal en Ligue des champions de football féminin et de futsal “, lit-on dans le communiqué.

Alors, Le football portugais non professionnel décide de déclarer la saison nulle et non avenue quant à la reprise du football en Europe. L’UEFA, face à la décision de la Ligue belge de suspendre définitivement la compétition, a menacé de sanctions contre les pays qui se joignent à l’initiative.

Le 15 avril, nous saurons si la décision du Conseil d’administration de la Ligue de Belgique est ratifiée par son Assemblée générale. Si oui, la compétition s’arrêterait et Bruges serait championne.