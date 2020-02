Le potentiel NBA d’Anthony Edwards est évident, mais qu’en est-il de son rôle?

Le nouvel entraîneur de football du Mississippi State, Mike Leach, a eu une pensée en regardant l’équipe de basket de son école affronter la Géorgie il y a quelques semaines. “Il y a environ 10 joueurs que je prendrais dans mon équipe sans trop y penser”, a-t-il déclaré à la chaîne ESPN.

Ce n’est pas un mystère lequel serait la meilleure recrue. C’est le même joueur que les dépisteurs de la NBA étaient à Starkville pour voir — le recrue de Géorgie Anthony Edwards, l’un des premiers à être le non. 1 choix dans le projet de cette année.

Edwards est un athlète à couper le souffle. Il n’est pas construit comme un basketteur. Il ressemble à un joueur de football qui s’est promené dans une salle de sport ouverte et a commencé à intimider tous les gars plus maigres sur le terrain.

Ses dimensions (6 pieds 5 pouces et 225 livres avec une envergure de 6 pieds 9 pouces) sont plus proches d’un secondeur prototypique que d’un garde de tir. Comme Leach l’a probablement remarqué, Edwards constituerait un incroyable accélérateur de passes. Il a la rapidité de contourner la plupart des joueurs de ligne offensive avant qu’ils ne sortent de leur position. Et il a le type d’épaules larges qui lui permettrait d’emballer encore plus de muscle sur son châssis robuste.

Attrapez Edwards la bonne nuit et il ressemble à une superstar. La défense ne peut pas faire grand-chose quand un joueur avec sa taille et son athlétisme devient chaud du périmètre. Le meilleur exemple est venu au Maui Invitational en novembre, quand Edwards a marqué 37 points contre Michigan State, dont 33 dans une deuxième mi-temps sensationnelle:

Mais il y a eu autant de soirs cette saison où Edwards a retiré son équipe du jeu. Ce n’est pas seulement qu’il est construit comme un joueur de football – il joue aussi au basket-ball.

Le basket-ball est un jeu de prise de décision. Un joueur doit faire des dizaines de lectures en une seule possession: quand attaquer, quand passer et à qui passer. Edwards semble ignorer tout ce processus. Il arrive souvent qu’il prédétermine ce qu’il veut faire, quelle que soit la réaction de la défense. Il apprend toujours à faire la différence entre un coup qu’il peut faire et un coup qu’il doit prendre. Le résultat est un joueur talentueux mais exaspérant qui n’est pas aussi efficace qu’il pourrait l’être.

Edwards a de grands chiffres de comptage: 19,7 points, 5,5 rebonds et 1,4 interceptions par match. Mais il ne tire pas bien (41,1% du terrain et 31,8% de la plage des 3 points) et il réalise en moyenne presque autant de revirements (2,6) que de passes décisives (trois).

Son inefficacité et sa mauvaise prise de décision ont un impact sur son équipe. La Géorgie éprouve des difficultés à sa deuxième saison avec l’entraîneur-chef Tom Crean. Les Bulldogs sont du mauvais côté de la bulle du tournoi NCAA avec un dossier de 12-11 et une marque de 2-8 en SEC. Ce n’est pas tout sur Edwards. La Géorgie est une jeune équipe avec seulement trois membres supérieurs dans sa rotation. Mais Edwards fait partie du problème. Il n’améliore aucun de ses coéquipiers à ce stade de sa carrière.

Le plan à venir dans la saison était pour la Géorgie de mener son attaque à travers sa perspective de premier ordre. Edwards a commencé à côté de deux gardes combo (les seniors Tyree Crump et Donnell Gresham Jr.) dont le travail consistait à jouer avec lui et à espacer le sol.

Cela avait du sens sur le papier. Edwards met beaucoup de pression sur la défense adverse lorsqu’il a le ballon. Ce n’est pas un mauvais passeur, malgré des décisions parfois douteuses. Il a une grande vision en audience publique, quand il a plus de temps pour comprendre ce que fait la défense. Ils ne peuvent pas construire un mur pour l’empêcher de monter sur le bord ou envoyer plusieurs défenseurs sans laisser l’un de ses coéquipiers grand ouvert. Mais quand Edwards baisse la tête, baisse l’épaule et essaie de se frayer un chemin dans la circulation, cela ne fonctionne pas aussi bien dans le cadre d’une infraction à mi-terrain. Il y a trop de possessions qui finissent par ressembler à ceci:

Edwards dépend de son athlétisme et de sa capacité à tirer pour le sortir de mauvaises décisions. C’est le cas même dans ses meilleurs matchs. Edwards a marqué 32 points lors d’un tir de 10 sur 17 lors d’une défaite contre la Floride la semaine dernière. Mais le degré de difficulté de certains de ses coups était fou. Il est presque impossible de gagner sa vie en jouant de cette façon:

Crean a été contraint de faire un ajustement le mois dernier. Il a inséré le meneur de première année Sahvir Wheeler dans l’alignement de départ et a éloigné Edwards du ballon. Les numéros de composition, gracieuseté de Pivot Analysis, montrent à quel point la différence est grande lorsque Wheeler dirige le spectacle par opposition à Edwards:

Georgia Point Guards

Combinaison



Minutes



Note offensive



Évaluation nette













Combinaison



Minutes



Note offensive



Évaluation nette















Sahvir Wheeler et Anthony Edwards



416



108,9



plus-1.1











Edwards uniquement



285



106,8



moins-2,2











Wheeler uniquement



147



115,3



plus-12,1

Il y a une ligne de tendance claire à travers tout ce que fait Edwards. Il va mieux quand le jeu est simplifié pour lui. Selon les chiffres de suivi de Synergy Sports, Edwards passe du classement au 88e centile des buteurs à l’échelle nationale en transition au 45e centile dans le demi-terrain. Nous voyons la même baisse avec les types de photos qu’il prend. Edwards est dans le 56e centile des joueurs en situation de catch-and-shoot et le 30e centile lors du lancement du dribble.

Son potentiel est évident. Il y a quelques similitudes entre Edwards et deux autres gardes de tir puissamment construits que Crean a entraînés à l’université — Dwyane Wade (Marquette) et Victor Oladipo (Indiana). Mais les deux All-Stars étaient plus avancés qu’Edwards au moment où ils ont atteint la NBA. Tous deux ont passé trois ans à l’université.

Wade et Oladipo étaient plus que de grands athlètes. Ils étaient également de grands passants qui pouvaient punir la défense pour avoir envoyé des équipes doubles. Cette capacité leur a permis de devenir des meneurs de facto au niveau de la NBA. Mais il leur a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. Rien ne remplace l’expérience. Un joueur doit exécuter des milliers de pick-and-rolls à la vitesse du jeu avant d’apprendre à anticiper les défenses. Les joueurs doivent parcourir sans cesse la décision de conduire, tirer ou passer jusqu’à ce que cela devienne une seconde nature.

Oladipo n’était pas prêt à assumer autant de responsabilités lorsqu’il est arrivé en NBA. La magie lui a rédigé non. 2 en 2013 et a essayé de le transformer en meneur dès la sortie de la porte. Mais ils ont fini par souffrir de toutes les douleurs croissantes qui accompagnent le fait de laisser un jeune joueur apprendre à la volée sans récolter aucune récompense. Oladipo n’est pas devenu un All-Star avant d’atterrir sur sa troisième équipe et dans sa cinquième saison NBA. Il avait 25 ans lors de sa première saison dans l’Indiana. Edwards a 18 ans. La star de Géorgie a reclassé pour sauter sa première année de lycée et est une année plus jeune que beaucoup d’autres étudiants de première année.

Le scénario le plus avantageux pour Edwards au niveau suivant consiste à trouver une équipe qui l’amènera comme les Celtics l’ont fait avec Jaylen Brown. Brown, comme Edwards, était un athlète d’élite qui avait du mal à prendre de bonnes décisions au cours de sa seule saison de basketball universitaire. Et tandis que Brown a été pris avec le non. 3 choix au repêchage de 2016, il ne s’est pas retrouvé dans une équipe qui avait besoin de lui pour faire beaucoup. Boston était déjà une équipe éliminatoire. Brown a dû gagner du temps de jeu dans un rôle 3-D plus petit tout en devenant lentement une option principale en attaque. C’était un processus graduel. Brown est passé d’une moyenne de 6,6 points par match en tant que recrue à 20,2 points à sa quatrième saison.

Ce que Edwards et Brown ont en commun, c’est qu’ils peuvent faire suffisamment de 3 pour rester sur le sol. Le plus gros problème pour la plupart des jeunes ailes de la NBA est l’incapacité de s’intégrer dans un rôle. Ils ne sont pas prêts à assumer la responsabilité de l’offensive, mais ils ne sont pas non plus assez bons pour tirer à l’extérieur. La défense peut les affaisser et compliquer la tâche de l’offensive. Brown n’était pas un grand tireur extérieur lorsqu’il est arrivé à Boston. Mais il pouvait au moins garder les défenses honnêtes. Il n’a jamais tiré moins de 34 pour cent de 3 au cours de chacune de ses quatre saisons en NBA.

Edwards devrait être capable de faire beaucoup de choses. Il y a des signes encourageants lorsque vous regardez au-delà de ses pourcentages de 3 points. Le premier est le nombre de 3 (7,5 par match) qu’il tente. Le tir extérieur fait déjà partie de son jeu. Il est au moins prêt à passer la majeure partie de son temps sur le périmètre. Le second est son pourcentage de lancers francs (74,6). C’est souvent le chiffre le plus important lors de la projection de la capacité de tir d’un joueur au niveau supérieur car il isole la forme et le toucher de sa prise de décision. Edwards ne partira pas de zéro en tant que tireur. Il a une base solide sur laquelle s’appuyer. Il n’y a pas de problèmes notables dans sa forme. Le ballon semble bien sortir de ses mains.

Mais même sa capacité 3-D est encore principalement théorique. Edwards n’est pas un tireur d’élite et c’est un défenseur incohérent qui perd souvent la trace de son homme hors du ballon. Il ne va pas améliorer une formation NBA dans n’importe quel rôle. L’espoir est qu’il puisse commencer dans un rôle plus petit sans aggraver les choses. De cette façon, une équipe peut se permettre de le développer pendant qu’il apprend les cordes.

Rédaction d’Edwards sera plus facile pour une équipe qui a déjà une solide structure offensive en place. Les ajustements les plus évidents à la loterie sont ceux avec un meneur d’élite — Golden State (Steph Curry) et Atlanta (Trae Young). Ces types de joueurs attirent tellement l’attention défensive que leurs coéquipiers n’ont pas à faire beaucoup plus que de renverser les tirs ouverts.

Le problème est de savoir ce qui se passe s’il se retrouve avec une équipe comme Cleveland ou New York qui n’a pas de meneur de jeu établi. Edwards serait l’un des nombreux jeunes gardes qui se battent pour le ballon sans vraiment savoir quoi en faire. Une telle situation pourrait finir par renforcer beaucoup de ses pires habitudes. Il n’y a aucune garantie qu’Edwards jouera pour l’équipe qui le rédige. Il doit apprendre à fonctionner au sein d’une structure d’équipe. Andrew Wiggins a coché bon nombre des mêmes cases sortant du collège. Il était un athlète d’élite avec un cavalier décent qui a mis en place de grandes statistiques de comptage en une saison au Kansas. Six ans plus tard, il est toujours le même joueur. Il n’a jamais fait le saut au Minnesota, où il a marqué beaucoup de points mais n’a pas été efficace et n’a pas passé le ballon. Il vient d’être échangé à Golden State, qui essaie de rétroconcevoir sa carrière en le mettant dans un rôle plus petit.

Edwards pourrait éventuellement devenir une star. Mais il ne sauvera pas une franchise NBA tout de suite. Posséder tous les outils physiques du monde ne signifie pas nécessairement quelque chose chez les pros. Son sens du jeu doit encore rattraper son corps.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer