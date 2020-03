Le précédent qui rend possible la signature de Higuaín par Athletic

De l’Argentine, ils ont affirmé que l’attaquant de 32 ans, qui met fin au contrat avec le Juventus A la fin de ce cours, c’est une option pour l’équipe basque pour la suivante. Bien qu’il soit né en Argentine, l’arrière-grand-père de Gonzalo Higuaín il était d’origine basco-française, donc je pouvais jouer dans le Athlétique.

Gonzalo Higuaín, un cas similaire à Bibiane Schulze

Bien que certains ne donnent pas de crédibilité à cette rumeur faisant valoir que pour jouer dans l’Athletic, vous devez être né à Euskal Herria ou avoir été formé dans un club à Euskal Herria, la vérité est qu’il existe un précédent. L’été dernier, l’équipe basque embauchée Bibiane Schulze générant une grande controverse. Comme nous l’avons fait à OKDIARIO, la plateforme Athletic EUP a exigé qu’Aitor Elizegi révoque sa signature en considérant qu’elle violait la philosophie du club. Il a même menacé de déposer une motion de censure contre le président s’il ne donnait pas suite à sa demande.

“L’Athletic Club a pris, tout au long de son histoire, des décisions concernant les joueurs et les joueurs qui pourraient jouer et faire partie du club, et ceux qui ne pourraient pas le faire ne pas être né ou être formé à Euskal Herria, tel qu’il nous a été transmis par nos prédécesseurs. Ces décisions font désormais partie de ce qui est compris dans Law by Custom, et que dans Athletic a pris des noms différents (politique de transfert, philosophie ou autres) », a commencé la déclaration d’Athletic EUP.

«Ils font partie de notre histoire et ne correspond en aucun cas à ce conseil ni à aucun autre conseil d’administration à l’avenir, la responsabilité ou l’exclusivité lors du changement des règles que nous nous sommes données, ni modifier les coutumes ou modifier la philosophie d’Athletic quant à savoir qui peut et qui ne peut pas jouer dans notre club », a-t-il poursuivi.

“Décider des changements à cet égard correspond exclusivement à la masse sociale des athlètes; uniquement et exclusivement, à la masse sociale du club, et après un processus d’information et de débat aussi longtemps que nécessaire », a rappelé l’Athletic EUP.

Gonzalo Higuaín et Bibiane Schulze, arrière-petits-enfants des Basques

Comme Higuain, en faveur de Bibiane Schulze, il a joué qu’il était une arrière-petite-fille basque. Plus précisément de Pacho Belausteguigoitia, l’un des quatre frères Belauste qui ont joué dans l’Athletic dans les années vingt et vingt du siècle dernier.

Aitor Elizegi, quant à lui, a justifié sa signature: «Il correspond à votre famille, votre carrière, votre envie de jouer avec cette chemise, votre désir pour ce bouclier. Il convient car comprendre la philosophie de ce club, qui n’est pas écrit pour affaiblir et pour renforcer. Il connaît ce projet depuis des années et Découvrez Bizkaia et Bilbao. Connaissez très bien ce bouclier. Espérons que tous les joueurs arriveront avec les connaissances de Bibiane. L’effort qu’il a fait pour travailler avec l’Athletic B et le désir qu’il a mis pour atteindre une ligue qui n’est pas encore établie démontre son engagement envers ce bouclier. Telle est la philosophie. “

Il convient de noter que, dans le cas de Bibiane Schulze, qui joue actuellement dans la filiale de l’équipe féminine de Athlétique, est la fille de Mara Solano. Le joueur de tennis de Bilbao s’est entraîné aux États-Unis, puis a épousé une Allemande qu’il a veuve il y a dix ans. Bien que Bibiane Schulze soit née à Bad Soden, en Allemagne, sa famille a une maison à Ispaster.