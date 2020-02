Le premier entraîneur de Tyson Fury explique comment il savait que Brit allait devenir champion du monde des poids lourds et pourquoi il battra Deontay Wilder

L’intérieur du bâtiment, comme tous les autres gymnases de boxe, a des murs ornés de photos de combattants ainsi que des affiches et des bannières faisant la promotion des spectacles amateurs et professionnels locaux.

Ce qui distingue cet endroit cependant, c’est que partout où vous regardez, il y a la figure indubitable du «roi tsigane» autoproclamé.

Il s’agit de la Jimmy Egan’s Boxing Academy dans le quartier de Benchill à Wythenshawe – jadis le plus grand domaine municipal d’Europe. Le bloc gris autonome d’un immeuble se trouve sur un petit morceau d’herbe à côté d’une route résidentielle très fréquentée.

Le gymnase dessert une grande zone défavorisée, offrant aux jeunes un havre de paix dans la rue et une chance d’apprendre de nouvelles compétences, de la discipline et du respect. Avec une épidémie de crime au couteau qui ruine des vies dans tout le Royaume-Uni, les gymnases comme celui-ci sont plus précieux que jamais.

Chaque boxeur dédié est considéré comme une réussite, mais certains atteignent des hauteurs incroyables. Steve Egan, fils du fondateur du gymnase Jimmy, était l’entraîneur qui a été témoin de l’histoire de Tyson Fury dès le début.

Dom McGuinness / talkSPORT

Steve Egan a accueilli talkSPORT dans l’académie de boxe fondée par son père, Jimmy, en 1980

“Dès la première minute où Tyson est entré dans le gymnase, je le savais”, a-t-il déclaré. «Je l’ai regardé sur un sac et j’ai dit:« Il y a le futur champion du monde des poids lourds! »Mon père a dit:« Il vient de franchir les portes qui saignent! »J’ai dit:« Papa, il y a quelque chose à propos de cet enfant! Il avait six pieds quatre et 14 pierres à 14 ans. Je pensais qu’il avait 17 ou 18 ans! »

Fury est né à l’hôpital Wythenshawe, dans le sud de Manchester, mais a grandi à quelques kilomètres dans le village aisé de Styal. Il a trouvé une autre maison à Egan’s et a prospéré dans un endroit qui a toujours connu du succès depuis sa conception il y a 40 ans.

Au cours des 15 dernières années seulement, la Jimmy Egan’s Boxing Academy peut revendiquer 30 champions nationaux amateurs.

Au milieu des années 2000, c’était Fury en tête, avec Steve une constante dans son coin. “J’ai mis beaucoup de temps en lui, beaucoup de sacrifices”, a-t-il expliqué. «Je ne suis pas allé à la 21e soirée de mon fils, donc je pourrais être avec Tyson au Maroc pour les Championnats du monde de la jeunesse en 2006. Vous ne récupérez pas ce jour!

“Je lui ai parlé tous les jours d’être le champion du monde des poids lourds”, a-t-il poursuivi. “Quand il douterait de lui-même – et il serait de haut en bas – je dirais,” tais-toi et continue à greffer! “

«Il aimait s’entraîner, adorait la greffe, adorait le travail.»

Dom McGuinness / talkSPORT

Steve Egan a de bons souvenirs de travailler avec Tyson Fury au début de sa carrière de boxeur

Dom McGuinness / talkSPORT

Fury un record amateur de 31-4 avant de devenir professionnel en 2008 et est invaincu dans les rangs professionnels

Egan savait que Fury était destiné à la grandeur dès leur première rencontre

Fury a connu le succès en tant qu’amateur, mais a perdu ses illusions lorsque son rêve olympique ne s’est pas réalisé. La route GB a été bloquée par David Price – son conquérant amateur – qui s’est rendu à Pékin en 2008 et a remporté une médaille de bronze. La seule autre option pour Fury était à travers l’eau, où il a essayé de prouver son irlandais et a porté le gilet vert à trois reprises, mais n’a pas pu convaincre les sélecteurs de Dublin, de sorte que cette avenue a finalement fermé également.

Alors qu’une porte se fermait, les rangs pro ont appelé. Il y avait beaucoup d’options et Steve pensait que la paire serait toujours une équipe, mais Fury est parti pour de nouveaux pâturages.

“Je ne suis pas en colère, mais je suis déçu”, a déclaré Egan. «N’importe qui peut polir un diamant! J’avais fait tout le travail d’équipe – moi et les autres entraîneurs ici. Du premier jour à être le champion d’élite de l’Angleterre, des juniors mondiaux, des Européens…

«Je suis allé avec lui pour rencontrer quelques promoteurs. Nous avons rencontré Barry McGuigan, nous avons rencontré Frank Maloney. Imaginez ceci, nous avons rencontré Frank Maloney, qui avait un mini-jack Union Jack. Il y avait Frank, moi, Tyson et John Fury tous dans un mini! C’est une pression, n’est-ce pas? Comment nous sommes entrés, je ne sais pas! ” Egan laisse échapper un ricanement.

Dom McGuinness / talkSPORT

Steve Egan s’est entretenu avec Dom McGuinness de talkSPORT avant le combat pour le titre mondial de Fury le 22 février

Fury a finalement fait équipe avec Hennessy Sports et a commencé sa carrière professionnelle en famille à ses côtés.

«Je suis allé faire mon métier [trainer’s] badge et il a heurté son [Fury’s] débuts », a expliqué Egan. «Son oncle Hughie l’a entraîné pour ce combat et c’était tout. Nous avons commencé à nous séparer – il est allé à Morecambe. »

Egan a été brièvement réuni avec son ancienne charge et était dans le coin lorsque Fury a fait face à John McDermott pour le titre des poids lourds anglais en septembre 2009. Fury avait le bras levé à la fin du combat, mais cela a été controversé avec beaucoup de sentiment que McDermott était le vrai gagnant. Comme sa carrière l’a prouvé depuis, un changement d’entraîneur était toujours à l’ordre du jour et l’ancienne équipe s’est de nouveau séparée.

Malgré ce coup dévastateur, Egan était dans l’arène de Düsseldorf le 29 novembre 2015 lorsque sa prédiction a été réalisée, et Fury a battu Wladimir Klitschko pour devenir le champion poids lourd du monde.

Fury a réalisé son rêve de devenir champion du monde des poids lourds en 2015

“Je ne suis pas amer. Je l’aime comme s’il était mon propre fils », a déclaré son ancien entraîneur. «Quand vous passez dix ans ou quoi que ce soit ensemble, vous avez toujours ce lien. Je lui ai envoyé un texto l’autre soir pour lui dire ce que je pense qu’il devrait faire [in the Wilder fight], quelle tactique il devrait utiliser. “

Après avoir abandonné les titres mondiaux des poids lourds WBO et WBA en 2016 alors qu’il luttait contre des problèmes personnels bien documentés, Fury est maintenant prêt à devenir deux fois champion du monde des poids lourds.

Sa première tentative de lutte contre la couronne WBC de Wilder s’est terminée par un match nul controversé en décembre 2018, lorsque Fury a produit une masterclass de boxe, mais a été abandonné à deux reprises et a survécu à une combinaison brutale de l’Américain lors de la phase finale.

Dans le gymnase d’Egan, il y a une bannière noire de six pieds accrochée au plafond à côté des portes doubles principales qui mènent dans le bâtiment. Il présente une image de Fury assis, perplexe sur la toile alors qu’il se remettait de ce salut brutal de Wilder.

Écrit à côté de l’image, la désormais célèbre citation de Tyson imprimée en blanc, qui commence par: «Je devais me relever, je devais montrer au monde que rien n’était impossible…»

Dom McGuinness / talkSPORT

L’académie de boxe utilise le combat et le cœur de Fury comme exemple pour leurs jeunes espoirs

Egan a expliqué: «J’ai fait faire cette bannière le lendemain du premier combat. J’ai appelé mon compagnon et il l’a imprimé tout de suite!

«Je pensais que c’était là pour lui [the fight] la dernière fois, mais il ne voulait pas continuer car il avait perdu tout le poids, et n’était peut-être pas aussi fort qu’il devrait l’être au poids.

«Je pense que Tyson va l’assommer. Il va être plus fort maintenant. Je pense que Wilder va venir un peu plus et je pense que Tyson le rattrapera, interviendra, le rattrapera et ce sera fini. Il pourrait le faire en deux tours, cinq tours ou ce pourrait être le 12e tour.

«Il a le meilleur jab de boxe. Il devrait l’aveugler Wilder avec le jab puis intervenir, un-deux, crochet gauche. Plus de.

“Muhammad Ali n’était pas un artiste à élimination directe. Il vous avait frappé avec deux ou trois. Je compare Tyson à lui. La vitesse, c’est le pouvoir. Si vous livrez 18 pierres, rapidement – c’est de la puissance. Vous pouvez avoir le plus gros coup de poing au monde, mais si vous n’êtes pas assez rapide pour l’atterrir, cela ne veut rien dire. “

La fierté ressentie par Egan dans les réalisations de Fury est claire. Avec les photos et les bannières à l’intérieur de la salle de sport, son image est même visible sur le minibus du club avec le slogan: «Tyson Fury – Construit par Dieu – formé par Jimmy Egan’s».

Dom McGuinness / talkSPORT

Le succès de Fury est une grande source de fierté à l’académie de boxe d’Egan

Ils n’ont pas vu beaucoup de Gypsy King dans ces régions récemment. La maison de la famille Fury est à Morecambe, à 60 miles de là, mais s’il passe jamais….

“Chaque fois qu’il est local, j’aimerais le voir ici”, a déclaré Egan avec un sourire triste. “Il est toujours le bienvenu – comme vous pouvez le voir!

Fury cherchera à cimenter son héritage à Las Vegas le 22 février. Pendant ce temps, à un peu plus de 5000 miles dans le sud de Manchester, Jimmy Egan’s – un club qui a désespérément besoin de parrainage – continuera à travailler dans la communauté, en gardant les enfants hors de la rue et en donnant leur objectif et leur direction. Peut-être qu’un autre joyau non coupé entrera bientôt dans le gymnase.

