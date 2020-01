“Le Premier et la FA Cup sont plus importants que les Champions”

Une fois de plus, Pep Guardiola a tenté de minimiser la Ligue des champions lors d’une conférence de presse. L’entraîneur catalan, qui n’a pas remporté le titre le plus prestigieux d’Europe depuis qu’il a cessé de former le Barça, a assuré qu’à Manchester City pour obtenir «Orejona» n’est pas la priorité.

Guardiola a été franc: «Depuis mon arrivée ici, j’ai appris l’importance de la Premier League et de la FA Cup dans le football anglais. Dans ce club est plus important que la Ligue des Champions, beaucoup, beaucoup plus. Nous le savons à travers le club et nous l’avons vécu ».

Il semble que Pep voit proche le choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid et prépare l’éventuelle défaite contre les blancs, malgré un lien très serré. Avec la Premier League inaccessible en raison de la grande distance que les invincibles trésors de Liverpool, la Ligue des champions doit être l’obsession des «citoyens».

Ce n’est pas la première fois que Guardiola se réfère ainsi à la concurrence continentale maximale. La saison dernière, lors de l’avant-match contre Tottenham, qui signifiait l’élimination des «skyblues», il a déclaré ce qui suit: «Je ne suis pas venu à Manchester City pour gagner la Ligue des champions».

Accumuler les échecs en Europe

Au cours des trois saisons précédentes avec le City, Pep a chuté en huitièmes de finale contre Monaco, lors de sa première année, et en quart de finale contre Liverpool et Tottenham, respectivement, dans les deux derniers parcours.

L’Orejona continue d’être le sujet en suspens du catalan., qui n’atteint pas la finale depuis qu’il l’a fait pour la dernière fois à Barcelone, en 2011 contre Manchester United à Wembley.