Le premier ministre «Survivor», l’épisode 2 «Briarpatch» et la prévisualisation «High Fidelity» | La montre

Chris est d’abord rejoint par Riley McAtee pour décomposer le premier ministre de Survivor Season 40: Winners at War (1:17). Il s’assoit ensuite avec Andy et l’actrice de Briarpatch, Allegra Edwards, pour parler de la façon dont Allegra a été castée dans la série (29:12) et décomposer le deuxième épisode (47:27). Enfin, Chris est rejoint par les créateurs de High Fidelity Veronica West et Sarah Kucserka pour parler de la façon dont ils ont réussi à créer leur émission de rêve avec leur star de rêve, Zoe Kravitz (1:08:18).

Souscrire: Podcasts Apple / Art19 / Stitcher / RSS