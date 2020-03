Le Premier tire au sort Coutinho mais uniquement gratuitement

Barcelone a un problème avec Coutinho. Il semble presque certain que le Bayern Munich ne va pas exercer l’option d’achat qu’il a sur le Brésilien et, bien qu’il intéresse de nombreux clubs de Premier League, aucun n’est prêt à débourser une grosse somme d’argent pour un joueur dévalué ces dernières années. saisons.

Pour lui il semble difficile d’imaginer que le Barça pourra récupérer l’investissement réalisé par Coutinho de retour à l’hiver 2018. Le club du Barça a payé 120 millions à Liverpool.

Selon le journal anglais The Mirror, jusqu’à quatre équipes de Premier League pensent à Philippe Coutinho pour la saison à venir. Donc le Armureriele Manchester Unitedle Chelsea et le Tottenham Ils se battront pour emmener le Brésilien, bien qu’ils ne soient pas prêts à payer un transfert pour lui et demanderont un prêt au Barça.

Coutinho est fou de revenir en Premier League. The Mirror va plus loin et souligne que le joueur pense qu’il n’aurait jamais dû quitter Liverpool. Cet été, le souhait de Coutinho de retourner en Angleterre pourrait être exaucé, mais Barcelone lui demandera de l’argent.

Les 120 millions payés piquent toujours au Can Barça, mais sa performance au cours des dernières saisons a dévalué son prix, donc aucune équipe ne sera prête à payer un montant élevé pour cela. Quique Setién devra décider quoi faire avec un joueur qui lui plaît pour sa grande qualité et son contrôle du ballon.