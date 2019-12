Le présentateur de Sky Sports, David Jones, s'excuse après le contrecoup des médias sociaux pour avoir interrompu la discussion sur le racisme de Gary Neville

L'animateur de Sky Sports, David Jones, s'est excusé d'être intervenu lors de la discussion d'après-match de Gary Neville sur les allégations d'abus racistes qu'Antonio Rudiger aurait subis en jouant contre Tottenham.

Rudiger, le défenseur de Chelsea, a indiqué qu'il avait été soumis à des chants de singe lors de la seconde moitié de la défaite 2-0 des Spurs dimanche.

L'arbitre Anthony Taylor a arrêté le match après avoir été mis au courant des abus du capitaine des Bleus Cesar Azpilicueta, et trois annonces ont été faites au Tottenham Hotspur Stadium rappelant aux fans qu'il n'y a «pas de place pour le racisme dans le jeu».

"Nous devons permettre aux joueurs de quitter le terrain et d'arrêter le divertissement pendant qu'il se déroule."

Discutant de l'incident après le match, Neville a été salué par Ian Wright, Gary Lineker et le chancelier fantôme John McDonnell pour avoir souligné que le problème du racisme du football s'étend à la politique britannique et que la Premier League doit faire plus dans la lutte contre la discrimination.

"Nous avons un problème de racisme en Premier League en Angleterre", a expliqué Neville. «La Premier League doit se lever. Ils se cachent derrière la FA sur cette question à mon avis.

«Ils soumettent leurs problèmes disciplinaires et autres à la FA.

«Nous venons de tenir une élection générale dans ce pays où les dirigeants des deux principaux partis sont constamment accusés au cours du dernier mois d'avoir alimenté le racisme et d'accepter le racisme dans leurs partis.

"S'il est accepté dans le plus haut bureau du pays, nous ne parlons pas au niveau micro, nous parlons à un niveau énorme."

Après le discours de Neville, Jones a ajouté: "Je suis obligé de dire que ce sont vos opinions, Gary Neville, et non celles de Sky Sports, c'est mon devoir", ce qui a laissé la légende de Manchester United stupéfaite.

"Êtes-vous pas d'accord avec moi, Dave?", A demandé Neville, auquel Jones a répondu: "Que je le fasse ou non, cela n'est pas complètement pertinent, je suis ici pour essayer de tenir un débat équilibré."

Neville répliqua: "C'était équilibré."

Jones a ensuite été vivement critiqué sur les réseaux sociaux pour ses commentaires et pour avoir distancié Sky Sports de l'opinion de Neville.

Plus tard, il s'est excusé "sans réserve" pour s'être interrompu pendant l'émission.

"Je suis vraiment désolé d'avoir gâché ce qui a été une discussion si importante sur le racisme ce soir", a écrit Jones sur Twitter. "J'ai dû intervenir lorsque Gary a suggéré que les deux principaux partis politiques étaient à blâmer – je n'ai pas été suffisamment clair. Pour cela, je m'excuse sans réserve.

Je ne mettrais jamais fin délibérément à une discussion sur le racisme. Je travaille pour Sky depuis plus de 20 ans et je sais qu’ils partagent mon opinion selon laquelle le racisme ne doit pas être toléré. Ce n'est pas un débat. Et c'est pourquoi je suis très déçu et désolé ce soir.

«Je ne fermerais jamais délibérément une discussion sur le racisme. Je travaille pour Sky depuis plus de 20 ans et je sais qu’ils partagent mon opinion selon laquelle le racisme ne doit pas être toléré. Ce n'est pas un débat. Et c'est pourquoi je suis tellement déçu et désolé ce soir. "

