Le président Danilo Medina félicite les joueurs dominicains de volleyball

13 janvier 2020, 11h14 Saint-Domingue, 13 janvier (Prensa Latina) Le président dominicain Danilo Medina a félicité l’équipe féminine de volley-ball après sa qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo, au Japon, a été publié ici aujourd’hui.

Le chef de l’État était fier des joueurs et a qualifié la victoire obtenue la veille de Porto Rico d ‘”historique” et d’un signe “que l’effort et le dévouement donnent les meilleurs résultats”.

Il a également exhorté l’équipe dominicaine à viser la victoire aux Jeux Olympiques: Adelante Reinas, pour la prochaine victoire.

Medina a également félicité la Fédération Internationale de Volleyball pour l’excellent événement sportif et les équipes participantes qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes.

Avec la victoire 3-0 contre les Portoricains lors du tournoi préolympique, le sextet de ce pays a remporté le seul quota en litige pour les JO qui était l’objectif des reines des Caraïbes pour l’événement.

rgh / ema

