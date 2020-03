Le président d’Ascenso MX a donné à El Chelís une bouteille au visage

Source: Twitter @Dale_Puebla

Pendant son temps dans la deuxième division, José Luis Sánchez Solá Il a vécu l’un des moments les plus exotiques de sa carrière d’entraîneur. Et c’est que, selon le récit, un Président d’Ascenso MX Il lui a donné une bouteille après une dispute.

“C’était dans Cerf. Il n’y avait rien à investir dans les joueurs et il fallait regarder footballeurs à la retraite mais qu’il les savait venir renforcer. J’ai rencontré le président et nous n’avons pas pu parvenir à un accord. Les joueurs qu’il lui a proposés n’ont pas été convaincus par lui, a déclaréChelis«À travers une vidéo.

Sanchéz Solá Il a souligné qu’après une mauvaise blague de sa part, Président d’Ascent a réagi défavorablement après la colère qu’il a ressentie: “Je ferme mes cahiers et je dis une blague. A ce moment, il se met en colère, se lève et Je jette une bouteille, Il me frappe sur la poitrine et dit «tu ne me dis pas ça, comment me compares-tu» », a-t-il terminé.

Auparavant, le ‘Chelis«C’était une tendance dans les réseaux de jouer dans un moment amusant au milieu d’une émission en direct. Ce qui précède s’est produit lors d’un programmeSoccer épicé‘, Quand il s’est frappé la main à la vue des panélistes qui l’accompagnaient.