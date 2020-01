Le président d’Athletico Paranaense confirme l’intérêt d’Arsenal pour le milieu de terrain très apprécié Bruno Guimaraes

Arsenal souhaite signer le milieu de terrain défensif de l’Athletico Paranaense Bruno Guimaraes, a confirmé le président du club, Mario Celso Petraglia.

Des rapports le mois dernier suggéraient qu’Arsenal et Chelsea se battaient pour signer Guimaraes, avec des éclaireurs des clubs londoniens déployés au Brésil pour regarder le joueur de 22 ans en action.

. – .

Bruno Guimaraes est une cible pour Arsenal, il a été confirmé

Les deux clubs seraient à la recherche d’un milieu de terrain défensif ce mois-ci, et les retours sur Guimaraes ont été extrêmement positifs.

Cependant, la formation portugaise Benfica s’intéresse également à l’international brésilien des moins de 23 ans, qui a marqué trois buts en 45 apparitions dans l’élite brésilienne, et ils ont formulé une approche formelle pour le signer.

Le président de Paranaense, Petraglia, a confirmé que sa candidature était arrivée au club lors d’une interview avec O Jogo.

“Oui c’est vrai. Hier est venue l’offre officielle de Benfica de signer Bruno Guimaraes », a déclaré Petraglia. “Étudions l’offre de Benfica. Lundi, nous rencontrerons le conseil d’administration du club pour évaluer cette situation. »

potins

Transfert des nouvelles en direct: Stones à Arsenal, Liverpool rejette la candidature de Roma, United eye Muller

annoncé

Everton signe un nouvel accord sur les droits de dénomination du stade avec l’ancien actionnaire d’Arsenal

revenu

Le rappel de Conor Gallagher par Chelsea une surprise pour le patron de Charlton Lee Bowyer

MI-NO GO

L’attaquant de Man United “ a eu des entretiens ” avec l’agent de Paul Pogba, Raiola, malgré le mauvais sang

en difficulté

“ Il est inquiet ” – Le prince William se méfie de l’avenir d’Aston Villa en Premier League

s’est trompé

Ray Parlour admet franchement l’ancien coéquipier d’Arsenal, Thierry Henry

action de coupe

Spécial FA Cup avec couverture des Spurs, Newcastle et autres rediffusions du troisième tour

en quittant?

L’agent de Tahith Chong “ rencontre ” avec le club de Serie A alors que la sortie de Man United semble probable

VIS MAINTENANT

Man United: Solskjaer porte un coup dans la poursuite de Fernandes, résultat de la Money League

impressionnant

Williams “tout ce que Shaw devrait être” et “en lice” pour l’Euro 2020

Bien que les Gunners n’aient pas fait d’offre officielle pour le jeune, Petraglia pense que le club du nord de Londres pourrait déposer une offre pour le milieu de terrain avant le mercato estival.

“Arsenal est intéressé”, a-t-il ajouté, “mais ne fera une offre que vers la fin de la saison.”

Mikel Arteta donne la priorité à un mouvement pour un défenseur central ce mois-ci après que Calum Chambers ait été exclu pour le reste de la saison pour une grave blessure au genou.

L’Espagnol a confirmé qu’il souhaitait améliorer ses options défensives – et les mouvements de Jerome Boateng, Dayot Upamecano et Nathan Ake ont tous été évoqués ces dernières semaines.

. – .

Arteta donne la priorité à la signature d’un défenseur dans la fenêtre de transfert de janvier

“Mon obligation est de donner mon avis sur les choses que nous pouvons améliorer”, a déclaré Arteta. «Évidemment, nous avons une grave blessure avec Calum il y a quelques jours qui va changer nos plans à l’arrière.

«La réalité est que nous ne pourrons pas faire grand-chose. Je suis plus soucieux de récupérer les joueurs des blessures et d’essayer d’améliorer les joueurs que j’ai ici, de faire participer tout le monde et de comprendre ce que nous essayons de faire.

“Et si quelque chose de plus arrive et que nous pensons que c’est la bonne occasion d’améliorer ce que nous avons, alors faisons-le.”

.