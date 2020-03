Le président de Brescia demande à être réaliste et à penser à survivre, pas au football

▲ La Belge Marouane Fellaini est devenue le premier joueur de la ligue chinoise à tester positif pour Covid-19.

Rome La ligue est terminée et il faut penser à la saison prochaine, a estimé le président de Brescia, Massimo Cellino, dans une interview au Corriere dello Sport, dans laquelle il a comparé la pandémie du nouveau coronavirus avec la peste.

Vous n’avez pas à penser au moment où nous allons reprendre, mais à survivre, a déclaré l’homme d’affaires de 63 ans; Et si on parle de football, tout doit être rendu pour la prochaine saison. Soyons réalistes! Ce virus est la peste.

Brescia, le club de Mario Balotelli, est en bas de la Serie A, suspendue depuis le 9 mars en raison de la progression du nouveau coronavirus en Italie.

La ville de Brescia, dans la région de Lombardie, est l’une des zones les plus touchées par la pandémie en Italie. Vous ne pouvez plus jouer à cette campagne. Certains ne réalisent pas ce qui se passe et ces gens sont pires que le virus, a ajouté Cellino.

Les déclarations du leader interviennent à un moment où plusieurs clubs ont officiellement prévu de reprendre l’entraînement au cours de la semaine, en pleine réclusion dans tout le pays.

La Lazio avait prévu de reprendre ses entraînements lundi, mais la presse sportive italienne convient que les joueurs seront au mieux dans le centre de formation du club jusqu’à jeudi.

Naples a fixé mercredi comme jour de retour, mais la presse locale précise également que cette date sera reportée. De même, le Cagliari, qui devait reprendre ses activités lundi, a reporté son retour à l’entraînement de groupe.

“La ligue est terminée. Si quelqu’un veut ce foutu Scudetto, garde-le. C’est fini. Je ne dis pas cela parce que le Brescia est le dernier. Nous le méritons », a déclaré Cellino.

Si Lotito (Claudio Lotito, président de la Lazio) le veut (le titre de Serie A), qu’il le garde. Il est convaincu d’avoir une équipe invincible, pensons-y, a conclu le manager de Brescia.

Pendant ce temps, l’international belge Marouane Fellaini, actuellement membre du Shandong Luneng Taishan de la Super League chinoise, est hospitalisé dans un hôpital de Jinan dans ce pays après avoir été testé positif pour un coronavirus.

Le milieu de terrain devient ainsi le premier joueur de la ligue asiatique à faire savoir qu’il est infecté par Covid-19.

En Angleterre, la Premier League – détenue depuis le 13 mars – prévoit de revenir le 1er juin pour contester les dates en suspens, selon The Telegraph.

La pression pour retourner aux affaires est le risque de poursuites pour non-conformité qui seraient intentées par les chaînes de télévision. Pour l’éviter, ils ont l’intention de revenir, bien que dans des stades sans public.

