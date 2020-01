Le président de Cuba félicite les champions nationaux de baseball

La Havane, 19 janvier (Prensa Latina) Les membres de l’équipe de Matanzas, champion de la 59e série nationale de baseball, ont reçu les félicitations du président cubain Miguel Díaz-Canel.

Des félicitations ont été adressées aux habitants de Matanzas pour ce qu’il considérait comme une victoire méritée, dans une entrée sur son compte de réseau social Twitter @DiazCanelB.

Le championnat, pour la première fois sous le nom de Matanzas, s’est achevé la veille de la victoire en six matchs à Camaguey.

Le territoire de Matanzas a ajouté cinq premières places, bien que sous les dénominations de Henequeneros (1970, 1990 et 1991) et Citricultores (1977 et 1984), et avec son nom actuel, il a perdu les fermetures de 2013 (avant Villa Clara) et 2014 (contre Pinar del Rivière). acl / ro

