Le Président de la FIFA rencontre le président de l’Équateur à Zurich

23 janvier 2020, 12 h 31 Zurich, Suisse, 23 janvier (Prensa Latina) Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a rencontré ici aujourd’hui le président de l’Équateur, Lenín Moreno, pour discuter de la Projet Clean Game 2030.

Au siège de la FIFA, le Swiss Infantino a également reçu l’intérêt du pays andin d’être l’un des hôtes de la phase finale de la Coupe du monde 2030 et l’avocat de profession a exprimé son désir de soutenir la Fédération équatorienne de football.

Le projet Clean Play sera essentiel pour les jeunes, a déclaré le leader de l’organe directeur. Je vais très prochainement en Équateur pour voir concrètement comment rendre cette idée encore plus réussie.

Infantino a déclaré que “nous avons également parlé de la Coupe du monde 2030 et de la volonté de l’Équateur et de certains voisins de peut-être être candidats” et a montré sa satisfaction de cette aspiration: “Plus il y a de candidats, bien sûr, mieux c’est.”

Le programme Clean Game 2030 vise à construire ou à remodeler un millier de terrains de football sur le territoire sud-américain, dans le but d’utiliser ce sport comme un instrument de développement social.

De même, la Fédération équatorienne de football prévoit de créer 500 nouvelles écoles dans cette discipline pour soutenir le recrutement de talents entre 10 et 18 ans.

Le football est le sport national de l’Équateur et sa grande équipe a trois participations aux Coupes du monde: Corée du Sud-Japon 2002, Allemagne 2006 et Brésil 2014, avec les meilleures performances sur le territoire européen, quand il s’est qualifié pour les huitièmes de finale avant de céder devant en Angleterre (0-1).

