Le président de la Liga MX se montre positif pour Covid-19

De l’écriture

Journal La Jornada

Samedi 21 mars 2020, p. a31

Le président de la Mx League, Enrique Bonilla, a indiqué qu’il avait été testé positif pour Covid-19. Dans une déclaration, le directeur lui-même a noté qu’après avoir testé le nouveau coronavirus, ils étaient positifs.

Il a indiqué que jusqu’à présent, il n’y avait pas de symptômes graves et qu’il resterait en quarantaine, comme indiqué par les autorités du ministère de la Santé. Je vous assure que j’agirai en toute responsabilité devant ce que nous vivons et je suis certain qu’en tant qu’équipe, le pays pourra aller de l’avant, a-t-il mentionné dans le document. Bonilla est le deuxième cas confirmé de coronavirus dans le football mexicain, après que Alberto Marrero, président de l’Atlético de San Luis, ait également été testé positif.

.