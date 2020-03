Le président de l’AFC Fylde, David Haythornthwaite, appelle les joueurs à réduire les salaires, car le coronavirus provoque le chaos pour les clubs de la ligue inférieure

Le président de l’AFC Fylde, David Haythornthwaite, a appelé les joueurs à réduire les salaires alors que les clubs du pays font face à un avenir financier incertain.

Le football a été suspendu à tous les niveaux au Royaume-Uni en raison de la pandémie de coronavirus, et l’incertitude quant à son redémarrage.

AFC Fylde joue actuellement en Ligue nationale

Plusieurs clubs ont déjà dû prendre des décisions difficiles, Barnet rendant tout le personnel non joueur redondant.

D’autres ont également demandé aux membres du personnel de réduire leur salaire pour traverser cette période difficile.

M. Haythornthwaite, qui évolue dans la Ligue nationale, pense que les joueurs doivent également prendre leur part du fardeau.

Il a déclaré à talkSPORT: “La FA et nous tous, en tant que présidents de club, devons nous unir et dire” regardez si nous travaillons ensemble, les joueurs doivent prendre cette réduction de salaire “.

«Ce sont maintenant les joueurs qui vont devoir contribuer autant que le personnel au sol et prendre leur part de la douleur. Personne ne semble en parler et c’est parce que les joueurs sont dans une position assez unique car beaucoup d’entre eux ont des contrats de deux ou trois ans et techniquement, il est très difficile de leur demander de réduire leurs salaires.

«Je pense vraiment que nous devrions prendre les devants et que tout le monde devrait prendre cette douleur ensemble.

«Nous aussi, dans notre club et dans d’autres clubs de notre ligue, pouvons prendre des réductions de salaire. Juste pour vous donner une idée, et pour être très ouvert avec vous et tous ceux qui vous écoutent, notre masse salariale est d’environ 1 million de livres sterling par an à notre niveau. Nous sommes probablement un classement intermédiaire du point de vue des salaires dans notre ligue.

«Il y aura certainement des clubs qui auront une masse salariale de 2 millions de livres sterling. Difficile à croire vraiment à ce niveau.

«Notre meilleur salaire est de 900 £ par semaine comme salaire de base. Dans cette situation, personne ne doit être sur 900 £ par semaine.

«Particulièrement dans une situation où de nombreuses autres personnes sont invitées à prendre des réductions importantes, je parle de réductions de salaire de 50 ou 60%, pour nous aider à traverser cette période difficile. Je pense que nous devons voir comment nous pouvons trouver un moyen, collectivement, de parler aux footballeurs et de les amener à prendre et à partager cette douleur sans avoir eux-mêmes la menace que leurs contrats soient mis devant nous. »

La pandémie de coronavirus a entraîné la suspension du football à travers le pays

M. Haythornthwaite a fait écho au sentiment de Simon Jordan de talkSPORT, qui estime que les footballeurs en haut de la partie devraient voir leur salaire baisser pour aider les niveaux inférieurs.

Jordan a déclaré à talkSPORT: «Je mandaterais également la Premier League pour réduire ses salaires de 20% pour tous les clubs de la Premier League, ce qui générerait environ 160 millions de livres sterling.

«Le salaire moyen en Premier League est de 70 000 £ par semaine. Si vous demandiez au joueur moyen de Premier League une réduction de 20% sur 90 jours, vous généreriez alors 170 millions de livres sterling supplémentaires en Premier League.

«Si vous preniez les initiatives dont je parle pour le championnat, la ligue un et la ligue deux, vous généreriez 70 millions de livres sterling supplémentaires.

«Si vous obteniez ensuite le PFA pour ramasser les 30 millions de livres sterling qu’ils n’ont pas besoin d’être donnés par les diffuseurs, vous auriez alors un fonds de combat de 300 millions de livres sterling. C’est la famille du football qui est une famille de football. “

Simon Jordan: les joueurs de Premier League devraient réduire leurs salaires

L’ancien attaquant de Premier League Darren Bent a fait valoir que, bien que ce soit une bonne idée, ces joueurs auront budgétisé leur argent et pourraient laisser certaines familles dans une situation difficile.

Bent a déclaré à talkSPORT: «Les footballeurs gagnent beaucoup d’argent mais, évidemment, avec ce qu’ils gagnent, ils dépensent aussi beaucoup en termes de moyens et de vie.

«Si vous regardez des situations financières, des hypothèques et des choses comme ça, si vous avez un contrat de cinq ans et que vous déménagez dans un nouveau club et que c’est votre plus gros contrat, dites que c’est 60 000 £ par semaine, et vous allez bien, je suis ici depuis cinq ans, je vais budgétiser mon hypothèque, donc au moment où je termine mon contrat, le pire arrive au pire, et je ne joue plus après ça ou mon argent baisse, je vais assurez-vous que c’est payé ».

“C’est ce qui paralyse beaucoup de footballeurs (quand ce n’est pas payé).

“Alors, si quelqu’un vous dit, vous devez prendre une réduction de 25% en théorie, cela semble brillant et aiderait tout le monde et les clubs inférieurs, mais où cela laisse-t-il cette personne et sa famille?”

