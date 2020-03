Le président de l’UEFA Alesksander Ceferin admet que la saison 2019/20 pourrait être perdue en raison de la pandémie de coronavirus

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré que la saison de football en cours “sera probablement perdue” si elle ne peut pas être redémarrée d’ici juin.

La pandémie de coronavirus a suspendu la plupart des ligues d’Europe, tandis que le tournoi Euro 2020 de cet été a été reporté d’une autre année.

.

On ne sait pas quand le football fera son retour

Les autorités du football espèrent reprendre le match d’ici juin afin de terminer la campagne 2019/20 même si cela signifie jouer des matchs à huis clos.

Mais Ceferin dit que ne pas le faire pourrait bien entraîner la «perte» de la saison, mais il a souligné qu’il y avait d’autres plans en place pour tenter de conclure la campagne.

Il a déclaré au journal italien La Repubblica: «Il y a un plan A, B et C.

«Les trois options sont de recommencer à la mi-mai, en juin ou fin juin.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

“Il y a aussi la possibilité de recommencer au début de la prochaine [season], en commençant le suivant plus tard.

«C’est difficile pour moi d’imaginer tous les matchs à huis clos, mais nous ne savons toujours pas si nous allons reprendre, avec ou sans spectateurs.

«S’il n’y avait pas d’alternative, il serait préférable de terminer les championnats.

«Nous verrons la meilleure solution pour les ligues et les clubs.»

Jermaine Defoe exhorte le public à s’assurer qu’il reste suffisamment de nourriture pour les travailleurs du NHS

En Angleterre, la majorité des clubs de Premier League ont neuf matches à terminer, tandis que certaines équipes de Football League ont jusqu’à douze matchs à jouer.

Tout le football en Angleterre est suspendu jusqu’au 30 avril au plus tôt, mais la Premier League, l’EFL et la PFA ont averti que “des décisions difficiles” devraient être prises à l’avenir.

.