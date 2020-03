Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que des tenues comme Deontay Wilder portaient sur son ring lors du combat contre Tyson Fury ne seraient jamais autorisées à l’UFC

Tyson Fury vs Deontay Wilder II a fait de grosses affaires et à juste titre, mais une grande partie des retombées du combat ont été mal orientées.

Au lieu de parler d’une performance magistrale de Fury – et c’était le cas – Wilder a réussi à faire parler de son costume.

Wilder insiste sur le fait que son costume de promenade sur le ring a nui à sa performance

Le bombardier de bronze a déclaré que son équipement de marche sur l’anneau, qui rendait hommage au Mois de l’histoire des Noirs, pesait environ 40 livres et qu’il n’avait donc pas de jambes au combat.

L’Américain estime que c’est la raison pour laquelle il est tombé auprès de Fury et a déjà activé la clause de revanche dans leur contrat pour un troisième combat, qui aurait lieu en juillet.

Cependant, le président de l’UFC Dana White n’achète pas cette excuse – comme la plupart du monde – et dit que c’est une raison principale pour laquelle l’UFC n’a pas d’entrées élaborées comme ça.

Fury se dirigea vers le ring au sommet d’un trône et s’habilla comme un roi

«Je pense qu’il y a beaucoup à faire. Fury avait l’air génial », a déclaré White à TMZ.

«Fury a mené un combat parfait. Mais, si vous pensez à la boxe et aux combats lorsque les combattants se préparent, ils sont à l’arrière, ils se détendent.

«Certains gars dorment, d’autres restent tranquilles et se reposent. Ensuite, vous vous levez, vous chronométrez, faites votre échauffement. Ensuite, vous mettez quelque chose pour rester au chaud. Vous ne mettez pas tout cet équipement et tout ça. C’est pourquoi je ne fais aucun de ces taureaux *** à l’UFC. Je n’aime pas ça. Je n’aime rien de tout ça.

“La raison pour laquelle il a perdu est parce que Fury est un boxeur de mauvais cul, et il a combattu le combat parfait cette nuit-là et a exécuté son plan de match.”

Fury s’est entraîné avec son compatriote britannique et poids moyen de l’UFC Darren Till il y a quelques mois et des rumeurs ont commencé à couler qu’il envisageait un combat dans l’octogone.

Des poids lourds comme Francis Ngannou et le champion Stipe Miocic ont accueilli favorablement l’idée d’affronter Fury et White dans le même esprit.

Darren Till a ressenti toute la force du pouvoir de Fury lors d’une séance d’entraînement à la fin de 2019

«Je suis ravi de le voir, peu importe où il va. S’il veut se battre à l’UFC, j’adorerais ça. Je suis excité de voir ce qui lui attend en boxe. “Fury mettra sa ceinture WBC en jeu contre Wilder pour terminer leur trilogie cet été, puis un combat d’unification potentiel avec Anthony Joshua pourrait avoir lieu à la fin de l’année, à condition que les deux hommes traversent leurs combats prévus.

Joshua défendra ses ceintures lourdes IBF, WBA et WBO contre Kubrat Pulev à White Hart Lane le 20 juin et Eddie Hearn veut un contrat finalisé maintenant pour la «bataille d’Angleterre».

“Il n’y a aucune raison de ne pas le contracter maintenant, sous réserve que les deux gars gagnent l’été”, a déclaré le patron de Matchroom.

