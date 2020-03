Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré qu’il préférerait que les Américains ne soient pas obligés de «fuir et se cacher» de la pandémie de coronavirus

Le président de l’UFC, Dana White, déclare qu’il est différent des Américains de «courir et se cacher» à la suite de la pandémie de coronavirus.

White a été contraint d’annuler trois événements de l’UFC jusqu’au 11 avril en raison de restrictions de voyage aux États-Unis au milieu du virus mortel.

Le président de l’UFC Dana White prévoit d’aller de l’avant avec l’UFC 249 le 18 avril

L’épidémie de coronavirus a infecté plus de 450 000 personnes dans le monde, dont plus de 20 000 décès.

White prévoit toujours de tenir l’UFC 249 le 18 avril, avec Khabib Nurmagomedov face à Tony Ferguson.

Et cet homme de 50 ans s’est demandé combien de temps dureront les restrictions sur les coronavirus aux États-Unis.

Il a déclaré à Yahoo Sports: «Que vous soyez un expert en coronavirus ou non, c’est comme se cacher du cancer. Vous ne pouvez pas vous cacher de cette chose. Si vous êtes une personne à haut risque, cette chose va vous attirer.

«Si le coronavirus va être ce qui va m’attraper, tant pis. C’est ce que c’est.

«Maladies cardiaques, accidents de voiture, cancer. La liste s’allonge indéfiniment de choses qui tuent des gens chaque année. Une chose est garantie, nous allons tous mourir de quelque chose.

«Je ne peux pas être quelqu’un qui va se cacher dans ma maison pendant des mois. Cachez-vous dans ma maison, pour quoi faire? En aucune façon.

“Pour être honnête avec vous, si cela dure depuis des mois, j’ai une grande maison à enfermer. Ma maison a été construite pour la mise en quarantaine, nous nous éclatons.

«Je passe un temps incroyable avec mes enfants et ma famille. Nous faisons des choses avec les enfants que nous n’avons pas fait depuis qu’ils sont petits, je peux le faire pour toujours si c’est ce que les gens veulent faire.

«Depuis quand les Américains courent-ils et se cachent-ils dans leurs maisons au lieu de prendre cette chose de front et de trouver des solutions?

“Protégez les gens qui ont besoin d’être protégés, je ne pense pas que je suis un gars à haut risque pour cette chose – peut-être que je me trompe et si je me trompe alors Corona va me chercher.”

