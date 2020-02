Le président de l’UFC révèle que Conor McGregor affrontera le vainqueur de Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson NEXT

Conor McGregor est revenu en force après avoir vaincu la légende de l’UFC Donald Cerrone en seulement 40 secondes en janvier.

Après une mise à pied de près de 15 mois, l’Irlandais a rappelé aux gens le talent de classe mondiale qu’il possède et il semble maintenant prêt pour une énorme 2020.

. – .

Conor McGregor pourrait bientôt retourner au Royaume-Uni

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles McGregor voudrait combattre Justin Gaethje, Jorge Masvidal et peut-être même terminer une trilogie avec Nate Diaz.

Tous ces combats seraient en vue de faire un match revanche avec Khabib Nurmagomedov à la fin de l’année, s’il pouvait vaincre Tony Ferguson à l’UFC 249.

McGregor a déclaré qu’il aimerait être actif cette année, mais il semble maintenant qu’il attendra son temps pour voir ce qui se passe dans le concours de titre léger de l’UFC.

“Probablement le vainqueur de Khabib [Nurmagomedov] et Tony [Ferguson]», White a répondu lorsqu’on lui a demandé qui était le prochain pour McGregor sur le Jim Rome Show.

.

Dana White est la présidente de l’UFC

«Combat incroyable. Je ne sais pas [who wins] mais vous devez donner l’avantage à Khabib », a déclaré White. “Jamais perdu, invaincu, sauvage, je dois lui donner l’avantage.”

McGregor avait dit qu’il voulait être actif en 2020 mais si White est prêt à lui donner le combat qu’il veut le plus, pourquoi mettrait-il en danger sa place?

La performance de retour de McGregor semble être l’une des raisons pour lesquelles White est si rapide à mettre McGregor dans cette position.

“Il avait l’air incroyable dans ce combat”, a déclaré White. «Et pour les gens qui disent que Cowboy est abattu, Cowboy est celui-ci: Cowboy est l’un des meilleurs et l’un des plus méchants à l’avoir jamais fait et il s’est présenté pour gagner cette nuit-là et Conor McGregor l’a traversé comme un train de marchandises.

. – .

McGregor rayonnait après sa victoire sur Cerrone

«McGregor est plus beau qu’il ne l’a jamais été. Sa tête est au bon endroit. Mentalement, physiquement et émotionnellement, il est prêt à rouler et je ne peux pas attendre son prochain combat. “

Ailleurs, il semble que Masvidal et Kamaru Usman sont sur une trajectoire de collision pour le titre des poids mi-moyens et Gaethje, malgré une course impressionnante ensemble, semble être l’homme étrange dans le shakeup léger.

.